Hace algunas horas llegó a la Argentina Kendry Páez para convertirse en nuevo refuerzo de River. El ecuatoriano de 18 años tiene en sus espaldas el peso de haber sido catalogado como una de las nuevas joyas del fútbol mundial así como también es mirado de reojo por una serie de escándalos y acusaciones en los que es protagonista.
Escándalos y acusaciones que salpican a Kendry Páez, el nuevo refuerzo de River
Luego de confirmarse su llegada a River salieron a la luz varios escándalos que involucran a Kendry Páez.
Kendry Páez hizo su gran aparición en el fútbol grande de Ecuador con la camiseta de Independiente del Valle y rápidamente fue comprado por el Chelsea a cambio de 20 millones de euros. Rápidamente comenzó a competir con otros jóvenes talentos como Lamine Yamal por el Golden Boy y para muchos tiene el talento suficiente para ser una de las grandes estrellas del futuro.
Sin embargo, Kendry Páez ha tenido que sobreponerse a diferentes escándalos desde sus primeros pasos el mundo del fútbol. En 2024, con apenas 16 años, se descubrió al zurdo acudiendo a un club nocturno para adultos en la ciudad de Nueva York con algunos de sus compañeros de la Selección de Ecuador, lo que generó un verdadero escándalo en su país y también hizo ruido a las autoridades de Chelsea.
Fue en junio del año pasado que Kendry Páez recaló en Chelsea, luego de cumplir los 18 años, y rápidamente el club inglés lo cedió a préstamo al Racing de Estrasburgo, club donde jugó realmente poco y donde comenzó a ser noticia por actos de indisciplina que lo alejaron aún más de la chance de sumar minutos de calidad en el equipo sensación de Francia.
Las duras acusaciones contra Kendry Páez
“Salidas nocturnas, falta de profesionalismo, mala supervisión: crónica de un fracaso anunciado", tituló el diario L’Equipe una nota donde destruyó al ecuatoriano con acusaciones lapidarias. “Ha pagado por su estilo de vida y su falta de profesionalismo: numerosas salidas nocturnas en Alemania o en Estrasburgo, sobre todo en la discoteca La Salamandre, y múltiples visitas a Disneyland París. Estuvo mal supervisado y nunca llegó a consolidarse realmente”, afirmó.
Apenas se dio su llegada a la Argentina el que lanzó munición pesada fue Pablo Carrozza. “Kendry Páez, el ecuatoriano que llega a River tiene nombre de reguetonero y más noches que Batman. Un pibe que a los 18 años vuelve de Europa es porque algo no estaría funcionando. Si no se pudo adaptar a Estraburgo, donde cierra todo a las 19, imagínense en Buenos Aires”, sentenció.
Lo cierto es que en River vieron en Kendry Páez una gran oportunidad para sumar a un joven talento con mucho que demostrar y también por cambiar, por lo que todos esperan que dentro de un ambiente mucho más ameno pueda encausar su carrera y convertirse en un jugador importante y demuestre el talento que hizo que Chelsea invierta fuerte por él.
