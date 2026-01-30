Escándalos y acusaciones que salpican a Kendry Páez, el nuevo refuerzo de River

Apenas se dio su llegada a la Argentina el que lanzó munición pesada fue Pablo Carrozza. “Kendry Páez, el ecuatoriano que llega a River tiene nombre de reguetonero y más noches que Batman. Un pibe que a los 18 años vuelve de Europa es porque algo no estaría funcionando. Si no se pudo adaptar a Estraburgo, donde cierra todo a las 19, imagínense en Buenos Aires”, sentenció.

Lo cierto es que en River vieron en Kendry Páez una gran oportunidad para sumar a un joven talento con mucho que demostrar y también por cambiar, por lo que todos esperan que dentro de un ambiente mucho más ameno pueda encausar su carrera y convertirse en un jugador importante y demuestre el talento que hizo que Chelsea invierta fuerte por él.

Más en GOLAZO24

