La confesión de Maher Carrizo sobre su futuro que explotó en River: "Muchas ganas"

Ahora se verá cómo sigue esta historia ya que Maher Carrizo es un jugador que aún le interesa a River y por el momento la joyita de Vélez no consiguió nada de Europa e incluso ahora mismo parece complicada su salida teniendo en cuenta que el mercado de pases está a punto de cerrar. El Millonario contrató a Kendry Páez pero podría ir a la carga por el zurdo del Fortín.