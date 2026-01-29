Durante los últimos días uno de los jugadores que sonó para llegar a River fue Maher Carrizo, joyita de Vélez. Finalmente la operación no se terminó dando debido a que el jugador frenó todo a la espera de una oferta de Europa que por el momento no llegó. Ahora zurdo rompió el silencio y aclaró su situación.
¿Y AHORA?
La confesión de Maher Carrizo sobre su futuro que explotó en River: "Muchas ganas"
Luego de varias idas y vueltas, Maher Carrizo habló de su futuro tras negociar para ser refuerzo de River.
River fue de manera certera por Maher Carrizo pero finalmente la operación no se terminó cerrando en un contexto donde hay dos versiones. La primera indica que el jugador rechazó terminantemente la posibilidad de llegar al Millonario para darle prioridad a Europa, mientras que la otra vertiente de información indica que Vélez modificó las condiciones del acuerdo y tumbó el traspaso.
Maher Carrizo y la verdad sobre las negociaciones con River
Finalmente Maher Carrizo rompió el silencio luego de lo que fue la victoria de Vélez ante Talleres de Córdoba y consultado por lo que fue su salida frustrada a River fue absolutamente claro. “Yo nunca cerré las puertas de ningún club, siempre dejo las puertas abiertas”, afirmó el talentoso delantero de 19 años, aunque sí aclaró que le dio prioridad a las ofertas de Europa.
“Yo hablé con mi representante…No me daban los días pero yo nunca le dije que no a River, nunca cerré las puertas de ningún club. Fue difícil porque tenía que pensar y Yo tengo muchas ganas de irme afuera”, argumentó Maher Carrizo, explicando así que su intención era esperar ofertas del exterior en primera medida pero River no lo esperó más.
Ahora se verá cómo sigue esta historia ya que Maher Carrizo es un jugador que aún le interesa a River y por el momento la joyita de Vélez no consiguió nada de Europa e incluso ahora mismo parece complicada su salida teniendo en cuenta que el mercado de pases está a punto de cerrar. El Millonario contrató a Kendry Páez pero podría ir a la carga por el zurdo del Fortín.