Boca mostró una cara muy pálida ante Estudiantes de La Plata y terminó cayendo por 2-1 en un encuentro donde la diferencia pudo haber sido mayor. Más allá de toda su jerarquía, Leandro Paredes no tuvo una gran actuación y fue nada menos que Diego Latorre el que analizó no solo el presente del Xeneize sino el de su capitán.
La explosiva revelación de Latorre sobre Paredes que ensombrece a Boca
Boca ya había tenido una primera fecha complicada ante Riestra pero pudo conseguir la victoria por la mínima gracias a la pegada extraordinaria de Paredes y un cabezazo salvador de Lautaro Di Lollo. Contra el Pincha el equipo de Claudio Úbeda prácticamente en ningún momento pudo demostrar superioridad e incluso fue apabullado.
Diego Latorre, durante su participación en F90 por ESPN, fue muy pesimista al analizar no solo el presente de Boca sino también el de Leandro Paredes, a quien no ve en una buena versión desde que comenzó el 2026, con la responsabilidad de tener que ser el que se cargue al equipo al hombro y marque el pulso desde el centro del campo.
Latorre fue lapidario con Paredes y Boca
“Es motivo de preocupación, porque se está consumiendo a Paredes Boca. Paredes llega con expectativa, es un gran jugador, de relevancia internacional. Empezó estimulado, parecía todo sencillo, que salía simple. Pero te das cuenta que es insuficiente, que no hay continuidad”, argumentó Gambeta, quien además hizo una comparativa con Aníbal Moreno, recién llegado a River.
“En River llega Moreno y a partir de él hay un circuito que ahora está más engrasado. Fue la pieza que hizo que el equipo funcione mejor. En Boca, a partir de Paredes no hay nada. Entonces lo más probable es que se consuma Paredes, que entre en la vorágine y no que sea capaz de salir a la superficie”, reflejó Latorre, poniendo en evidencia todas las falencias de Boca.
Por último, Latorre le bajó el precio a la presencia de Ander Herrera sobre todo por su condición física. “Herrera es un gran socio, pero juega a cuentagotas”, aseveró. Ahora toda la expectativa del mundo Boca está puesta en Santiago Ascacibar, quien aparece como el socio perfecto para Paredes en la mitad de la cancha. Se presume que el Rusito debutará el próximo fin de semana ante Newell’s.
