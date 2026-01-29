El fuego alcanza a Milei: Liberan fondos atrasados para los bomberos

La resolución de Seguridad, que además destina otros fondos a organismos de aplicación de la Ley N° 25.054, que regula el funcionamiento de los Bomberos Voluntarios.

La decisión del Gobierno de liberar los fondos demorados no sólo expone la gravedad de la situación de los incendios sino además que la Casa Rosada quedó en una situación de mucha incomodidad frente a las últimas apariciones públicas del presidente Javier Milei.

Hasta ahora el mandatario sólo había expresado a través de las redes sociales el apoyo a los brigadistas (incluso divulgó un montaje hecho con IA que los mostraba en la zona de desastre) y reivindicado el accionar del Gobierno nacional en los incendios.

Pero su presentación en un teatro de Mar del Plata para cantar junto a la artista Fátima Florez (su expareja) mientras avanzaba el fuego en el sur exacerbó el malestar social con el Presidente, lo que también se reflejó en las redes sociales y en comentarios en los medios por parte de figuras ajenas a la política.

Por su parte la denominada "mesa política" de la Casa Rosada, que integran, entre otros, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli (que recorrió junto al gobernador Ignacio Torres zonas afectadas de Chubut), abordaría en la reunión de este jueves el pedido de los mandatarios provinciales.

Ese fuego alcanzó políticamente a Milei, y ahora intenta mitigarlo.

