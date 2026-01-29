El ministerio de Seguridad destinó más de $100 mil millones a financiar la estructura de los bomberos voluntarios. Se trata de una decisión publicada este jueves en el Boletín Oficial y en el marco del recrudecimiento de los incendios en la Patagonia.
El fuego alcanza a Milei: Liberan fondos atrasados para los bomberos
Mientras los incendios en el sur avanzaban, Milei cantaba con Fátima Florez. Eso habría un generado malestar social que disparó los desembolsos atrasados.
Según la Resolución 91/2026 que firmó la ministra Alejandra Monteoliva, los $ 100.810.319.998,50 tienen como fin "la compra de equipamiento, materiales, equipos de vestuarios y demás elementos destinados a la lucha contra el fuego y la protección civil de la población, como así también a la conservación y mantenimiento en perfecto estado y condiciones de uso de los mismos".
Los fondos llegan luego de la demora que las asociaciones de bomberos voluntarios de distintos puntos del país venían denunciando.
Días atrás, desde los bomberos de Chubut, epicentro de los incendios en el sur del país, había reiterado el reclamo. Incluso el presidente de la Federación Chubutense de Bomberos Voluntarios, Rubén Oliva, había advertido que los cuarteles "están endeudados al límite porque Nación nos debe el subsidio que establece la Ley N° 25054”.
La situación de los incendios se agravó en los últimos días y los gobernadores de la Patagonia solicitan que se declare la "Emergencia ígnea" para que se destinen recursos adicionales al combate del fuego.
La resolución de Seguridad, que además destina otros fondos a organismos de aplicación de la Ley N° 25.054, que regula el funcionamiento de los Bomberos Voluntarios.
La decisión del Gobierno de liberar los fondos demorados no sólo expone la gravedad de la situación de los incendios sino además que la Casa Rosada quedó en una situación de mucha incomodidad frente a las últimas apariciones públicas del presidente Javier Milei.
Hasta ahora el mandatario sólo había expresado a través de las redes sociales el apoyo a los brigadistas (incluso divulgó un montaje hecho con IA que los mostraba en la zona de desastre) y reivindicado el accionar del Gobierno nacional en los incendios.
Pero su presentación en un teatro de Mar del Plata para cantar junto a la artista Fátima Florez (su expareja) mientras avanzaba el fuego en el sur exacerbó el malestar social con el Presidente, lo que también se reflejó en las redes sociales y en comentarios en los medios por parte de figuras ajenas a la política.
Por su parte la denominada "mesa política" de la Casa Rosada, que integran, entre otros, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el ministro del Interior, Diego Santilli (que recorrió junto al gobernador Ignacio Torres zonas afectadas de Chubut), abordaría en la reunión de este jueves el pedido de los mandatarios provinciales.
Ese fuego alcanzó políticamente a Milei, y ahora intenta mitigarlo.
