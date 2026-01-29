¿Son seguros? Estudio sobre paracetamol e ibuprofeno para bebés encontró esto

Fueron divididos de manera aleatoria. La mitad de los padres proporcionó paracetamol y la otra mitad ibuprofeno cuando los bebés necesitaban medicación para la fiebre o el alivio del dolor en el primer año de vida, detalla la Universidad de Auckland.

Después, los investigadores preguntaron a los padres si sus hijos tenían síntomas de eccema, asma, o bronquiolitis. También tomaron en cuenta las recetas médicas y los registros hospitalarios.

El eccema afectó a aproximadamente el 16% de los bebés que tomaron paracetamol y al 15% de los que recibieron ibuprofeno, mientras, 5% de los bebés en ambos grupos tuvo bronquiolitis.

Según los investigadores, estas diferencias no fueron significativas.

"No hubo evidencia de una diferencia importante entre el paracetamol y el ibuprofeno en el riesgo de eccema o bronquiolitis al año de edad", escribieron los autores del estudio.

En ese sentido, los investigadores concluyeron que el paracetamol y el ibuprofeno no están relacionados con el eccema ni con una infección pulmonar grave, y confirmaron que ambos medicamentos son seguros de usar durante el primer año de vida, cuando se siguen las instrucciones.

"Nuestro estudio encontró que el paracetamol y el ibuprofeno son increíblemente seguros para usar en niños pequeños", dijo el investigador principal, el profesor Stuart Dalziel, presidente de Cure Kids de Investigación en Salud Infantil en Waipapa Taumata Rau, Universidad de Auckland, y pediatra en el Starship Children's Hospital.

"Estos resultados dan a los padres y profesionales de la salud una gran confianza para seguir utilizando estos importantes medicamentos", agregó.

Paracetamol y autismo

Los investigadores esperan probar si existen vínculos entre el paracetamol y otras afecciones como el autismo,

La Dra. Eunicia Tan, autora principal y profesora titular de la Universidad de Auckland y médica de urgencias del Hospital Middlemore, indicó: "En última instancia, el estudio aportará pruebas importantes sobre la relación entre el uso de paracetamol y el asma, el eccema, la fiebre del heno y trastornos del desarrollo, como el autismo y el TDAH".

Esto no es dato menor, tomando en cuenta que, en 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, relacionó el uso de paracetamol en el embarazo y en los primeros años de vida, con mayor riesgo de autismo. Esta afirmación fue refutada por la OMS.

Los resultados del estudio fueron publicados en la revista The Lancet Child & Adolescent Health.

