Cambian las escuelas: El Gobierno eliminó dos materias obligatorias por decreto

image Las escuelas argentinas tendrán dos materias menos.

El Gobierno eliminó dos materias de las escuelas

Lo que sucedió es que el Gobierno derogó dos artículos de dos leyes que están vigentes. Uno de ellos es el artículo 3º de la Ley 27.234 la cual establecía una jornada anual llamada "Educar en Igualdad: Prevención y Erradicación de la Violencia de Género". Por otro lado, también elimina los artículos 5º y 6º de la Ley 27.214 que obligaba a la enseñanza de ciertos contenidos específicos en educación vial.