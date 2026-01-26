Desde hace algunos meses la relación entre Verónica Lozano y Wanda Nara está pasando por un momento delicado. Si bien el hecho de que la modelo publicara una foto con Jhonny Depp durante la entrevista que hacía en Cortá por Lozano fue el detonante, lo cierto es que actualmente ambas están enfrentadas por la conducción de la nueva temporada de Bake Off en Telefe.
BAKE OFF EN DISPUTA
Telefe no tiene paz: Recrudeció la guerra entre Verónica Lozano y Wanda Nara
Costa, panelista de Cortá por Lozano, estuvo como invitada en el programa Infama cuando pusieron en tema la enemistad entre ambas conductoras de Telefe.
En esta ocasión, el domingo (25/01) desde el ciclo televisivo Infama abordaron el tema y dejaron en claro que recrudeció la enemistad entre ambas de cara al comienzo del reality culinario y Costa, panelista del programa que se emite por el canal de las pelotas, saltó en defensa de la conductora y aseguró que "hay un proyecto" que aseguró que la tendrá como líder.
"Si bien todos los proyectos de televisión son a confirmar, en teoría, cuando termine Gran Hermano va Vero. Es un formato que a la gente le gusta, que ya está comprado", agregó posteriormente de manera tajante.
Asimismo, más tarde sumó fue Marcela Tauro quien le preguntó sin rodeos: "¿Trabajarías con Wanda?". En primera instancia la invitada preguntó curiosa: "¿Si yo trabajaría con Wanda? Pero qué tendría que hacer yo. No podría". Y más tarde agregó para salir airosa: "Yo solo cocino cuando me enamoro de un hombre".
Georgina Barbarossa bancó a Verónica Lozano y lapidó a Wanda Nara
Hace algunas semanas quien habló al respecto de la interna en Telefe fue Georgina Barbarossa quien no dudó en tomar partido por Verónica Lozano.
"¿Wanda va a conducir Bake Off? ¿Pero no iba a conducir Vero? No, si le dijeron a Vero que tenía que conducir Bake Off, y le tienen que dar a Bake Off", comenzó diciendo marcando una clara posición y agregó picante: "También lo podría conducir yo".
Y sumó: "Si se lo prometieron a Vero, es lógico que Vero esté enojada". Asimismo, sumó que la conductora de MasterChef Celebriy "chicanea en las redes". Además, luego le pidió a la expareja de Mauro Icardi de forma tajante: "Ubicate, flaca".
"Dale Wanda tenés un montón de programas, cosas, los chicos, los departamentos, las casas, los millones, la fortuna. Disfrutá del amor", completó visiblemente molesta con la situación que se generó en el canal de las pelotas.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Incendios fuera de control bloquean caminos y accesos clave
La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche
Reservas matan Riesgo País, apuro por 'el colchón' y el camino pedregoso hacia el crecimiento
El último manotazo de ahogado de El Trece: "Llamaron a muchos artistas..."
La sacrificada vida de Florencia Peña: "Me voy al exterior porque en Mendoza me tengo que bancar que..."