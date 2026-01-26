Telefe no tiene paz: Recrudeció la guerra entre Verónica Lozano y Wanda Nara

Georgina Barbarossa bancó a Verónica Lozano y lapidó a Wanda Nara

Hace algunas semanas quien habló al respecto de la interna en Telefe fue Georgina Barbarossa quien no dudó en tomar partido por Verónica Lozano.

"¿Wanda va a conducir Bake Off? ¿Pero no iba a conducir Vero? No, si le dijeron a Vero que tenía que conducir Bake Off, y le tienen que dar a Bake Off", comenzó diciendo marcando una clara posición y agregó picante: "También lo podría conducir yo".

Y sumó: "Si se lo prometieron a Vero, es lógico que Vero esté enojada". Asimismo, sumó que la conductora de MasterChef Celebriy "chicanea en las redes". Además, luego le pidió a la expareja de Mauro Icardi de forma tajante: "Ubicate, flaca".

"Dale Wanda tenés un montón de programas, cosas, los chicos, los departamentos, las casas, los millones, la fortuna. Disfrutá del amor", completó visiblemente molesta con la situación que se generó en el canal de las pelotas.

