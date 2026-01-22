Florencia Peña lleva 44 años de su vida siendo reconocida en cada rincón de Argentina. Sí, leíste bien: desde que tenía apenas 7 años y se paraba frente a las cámaras de "Festilindo", ese programa que marcó a fuego la infancia de miles de argentinos, su rostro quedó grabado en la memoria colectiva. Después llegó "Son de diez" y desde entonces la espiral no se detuvo jamás. La popularidad creció, los personajes se multiplicaron, los éxitos se acumularon. Pero hay un detalle que muchos no consideran: para ella, todo ese brillo tiene un costado oscuro que pesa como plomo.
¡EN X LA BOMBARDEARON!
La sacrificada vida de Florencia Peña: "Me voy al exterior porque en Mendoza me tengo que bancar que..."
En una charla con Nilda Sarli, Florencia Peña generó polémica al confesarle que viajar al exterior es su única forma de sentirse anónima.
En una charla íntima con Nilda Sarli para el ciclo "Mil Vidas", la actriz se animó a desnudar una verdad incómoda que la persigue desde hace décadas. Habló sin filtros, sin poses y lo que dijo dejó a más de uno con la boca abierta.
"Para mí la fama es una mochila un poco compleja. Yo soy muy fóbica, tengo fobia social, me cuesta un montón", arrancó diciendo sin anestesia. "Yo hago mucho esfuerzo por ser una persona amable y amorosa cuando se acercan las personas, y ni hablar cuando se acercan los cronistas. No me es fácil, yo trabajo muy duro sobre eso para ser amable y respetar el trabajo de los demás", confesó con sinceridad.
Florencia Peña habló sin filtros sobre el lado más oscuro del éxito
Pero el momento más explosivo llegó cuando explicó por qué elige destinos internacionales para sus vacaciones, algo que le ha valido críticas feroces de quienes la acusan de darle la espalda al turismo nacional. La respuesta fue directa y filosa: "A nosotros a veces nos critican porque nos vamos al exterior. Yo me voy afuera básicamente porque puedo hacer cosas que no hago acá". ¿Y qué es lo que la actriz no puede hacer en su propio país? Algo tan simple como caminar por la calle sin que la intercepten.
Asimismo, la actriz dejó en claro que no se trata de soberbia ni de desprecio hacia sus seguidores, sino de una necesidad vital de respirar sin presiones. "A veces tengo ganas de ser anónima, necesito ser anónima. Necesito poder no tener el pelo peinado y que nadie me saque una foto y la suba a las redes y me critiquen. Y si soy alta, si soy flaca, si soy baja...", detalló, exponiendo la "tortura" permanente del escrutinio público. "Me siento a leer un libro en un café, eso no lo puedo hacer. Salir a caminar está en Argentina prohibido", remató con una mezcla de resignación y hartazgo.
Sin embargo, el cierre fue lo más demoledor, ya que después de distinguir entre quienes construyen una carrera con talento y formación frente a aquellos que buscan la fama como un fin vacío, soltó la frase que resume todo: "Nada me parece más horrible que ser famoso".
La reacción de la gente
Como era de esperarse, sus dichos encendieron el debate en X y la mayoría apuntó con dureza hacía la actriz. Estas fueron algunas de las respuestas:
"Podría haber dicho 'me voy afuera para sentirme anónima por un tiempo y poder salir sin maquillarme ni arreglarme y que nadie me mire', pero es tan burra que no pudo filtrar y dijo lo que realmente siente y piensa", escribió @Bianca523324.
"Una imbécil, si llegó donde llegó, es gracias al público, al que a ella ahora le molesta", sumó @MonicFoli, visiblemente indignada.
"'Bancarme'....o sea no soportas que se te acerquen personas, compatriotas. ¿No eras nacional y popular reina?", comentó @Hebe75 en referencia a su defensa de la industria cultural y el turismo argentino.
------------------------------------------
Más contenido en Urgente24
El pasado se le vino encima a Wanda Nara: Quién habló
Mientras Javier Milei viaja, los adolescentes no aprenden a leer
El Nueve sigue sin rumbo: Otro programa se va al tacho
La miniserie de 8 capítulos que todos se quedan viendo hasta la madrugada