La sacrificada vida de Florencia Peña: "Me voy al exterior porque en Mendoza me tengo que bancar que..."

Asimismo, la actriz dejó en claro que no se trata de soberbia ni de desprecio hacia sus seguidores, sino de una necesidad vital de respirar sin presiones. "A veces tengo ganas de ser anónima, necesito ser anónima. Necesito poder no tener el pelo peinado y que nadie me saque una foto y la suba a las redes y me critiquen. Y si soy alta, si soy flaca, si soy baja...", detalló, exponiendo la "tortura" permanente del escrutinio público. "Me siento a leer un libro en un café, eso no lo puedo hacer. Salir a caminar está en Argentina prohibido", remató con una mezcla de resignación y hartazgo.

Sin embargo, el cierre fue lo más demoledor, ya que después de distinguir entre quienes construyen una carrera con talento y formación frente a aquellos que buscan la fama como un fin vacío, soltó la frase que resume todo: "Nada me parece más horrible que ser famoso".

La reacción de la gente

Como era de esperarse, sus dichos encendieron el debate en X y la mayoría apuntó con dureza hacía la actriz. Estas fueron algunas de las respuestas:

"Podría haber dicho 'me voy afuera para sentirme anónima por un tiempo y poder salir sin maquillarme ni arreglarme y que nadie me mire', pero es tan burra que no pudo filtrar y dijo lo que realmente siente y piensa", escribió @Bianca523324.

"Una imbécil, si llegó donde llegó, es gracias al público, al que a ella ahora le molesta", sumó @MonicFoli, visiblemente indignada.

"'Bancarme'....o sea no soportas que se te acerquen personas, compatriotas. ¿No eras nacional y popular reina?", comentó @Hebe75 en referencia a su defensa de la industria cultural y el turismo argentino.

