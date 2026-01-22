'Belén' se quedó sin Oscar y las redes fueron un incendio de bronca y orgullo

A nivel local, Belén tuvo más de 135.000 espectadores en salas comerciales y luego llegó a todo el mundo por Prime Video, gracias a la distribución de Amazon MGM Studios, lo que permitió que una historia profundamente argentina alcanzara audiencias tanto locales como internacionales.

Llegar lejos no siempre alcanza en Hollywood para el Oscar

Argentina la eligió oficialmente en septiembre de 2025, compitiendo con un récord histórico de 86 a 92 películas de todo el mundo, muchas con presupuestos millonarios y campañas de marketing imposibles de igualar. Belén logró entrar en la lista corta de 15, un hito que no pasaba desde hacía años, lo que generó mucha ilusión y orgullo nacional, pero cuando se anunciaron las cinco nominadas finales a nivel internacional, quedó afuera.

La explicación no tiene que ver con calidad cinematográfica: las otras finalistas tenían detrás distribuidoras de peso internacional, premios en Cannes, Venecia y Berlín, y campañas que influyen directamente en los votantes de la Academia, mayoritariamente estadounidenses.

image Llegar a la shortlist ya fue un logro enorme para el cine argentino en un año de competencia feroz. No quedó fuera por falta de mérito, sino por lobby, presupuesto y el contexto industrial.

La categoría de Mejor Película Internacional depende mucho del lobbying, de la estrategia y del sinergia, más allá de la historia o la relevancia social. En X (ex Twitter), la noticia generó una mezcla de decepción, bronca y algunas bromas, pero también orgullo: "No se dio, amigos. Belén quedó afuera de las nominaciones a Mejor Película Internacional. Nos encolumnamos detrás de El Agente Secreto y a bancar!", comentó un usuario. Otro acompañó el comentario con una crítica al gobierno: "Igual se celebra que haya llegado tan lejos, ojalá el Oscar se quede en Brasil por segundo año consecutivo como demostración de lo pasa cuando un país tiene políticas estatales que apoyan la producción cinematográfica"

Lo cierto es que Belén logró que se hable mundialmente de un tema que sigue siendo central en Argentina y en toda América Latina, visibilizando la criminalización de la pobreza y el acceso a derechos reproductivos. Aunque no haya llegado al Oscar, el filme de Dolores Fonzi ya es un hito del cine argentino reciente, porque mostró que se puede competir de igual a igual con grandes producciones internacionales y que algunas historias importan mucho más por lo que dicen que por los premios que consiguen.

Para quienes quieran verla, está disponible en Prime Video, y su fuerza está más en el fondo político-social que en ser un éxito de taquilla.

