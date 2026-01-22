Juicio YPF: En NY piden información sobre el oro del BCRA (en la Argentina también...)

Se basaron en el antecedente de la presentación de la Asociación Bancaria, que en diciembre llevó a la Justicia a exigirle al BCRA el detalle público de qué hizo con el oro o el fundamento de la decisión que tomó. Así lo dispuso la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal a raíz del amparo del gremio. La sentencia aún no se encuentra firme.

Asimismo, la Auditoría General de la Nación (AGN) denunció tiempo atrás que el BCRA le niega información clave sobre el paradero y rendimiento del oro argentino depositado en el exterior.

El presidente del organismo de control, Juan Manuel Olmos, aseguró que la entidad que conduce Santiago Bausili “retacea información con el argumento de que se trata de un asunto confidencial”.

La investigación busca esclarecer qué ocurrió con las 37 toneladas de oro que fueron enviadas a Londres hace poco más de un año. El objetivo era conocer su ubicación, rendimiento y los costos de traslado, pero las respuestas del BCRA se limitaron a tecnicismos y negativas.

El Banco Central se ampara en el carácter confidencial de las operaciones financieras, alegando que revelar detalles podría “comprometer la seguridad del sistema”.

En un informe enviado al Congreso, la entidad sostuvo que “no puede brindar detalles sobre sus operaciones de administración de reservas dado que permitirían dar a conocer movimientos y ubicaciones de activos sensibles”.

No obstante, el documento sí reconoció que el valor de las reservas en oro en el exterior ascendía a US$ 5.206 millones al 31 de diciembre de 2024, y que al 7 de agosto de 2025 el monto había trepado a US$ 6.733 millones, según su valor de mercado.

Esa diferencia de más de US$ 1.500 millones en apenas ocho meses encendió señales de alerta en el Congreso, donde legisladores opositores exigen que se precise si el aumento responde a variaciones de precios o a nuevos movimientos de activos.

Oro del BCRA y los antecedentes preocupantes (¿justo a Londres?)

El secretismo reinante en el Gobierno por el envío del oro del BCRA a Londres -confirmada por Luis Caputo, aunque sin mayores precisiones- viene generando alarmas y preocupación en la Argentina, especialmente por el destino elegido, ya que existe riesgo de embargo.

Dos ex presidentes y un ex director del Banco Central coincidieron en el riesgo que implica Inglaterra y aseguraron que hay plazas que ofrecen mayor seguridad para el traslado del oro de la entidad.

Martín Redrado fue uno de los que encendió la alerta, al considerar que en el envío a Londres "hubo un paso en falso" porque en esa plaza los activos "son pasibles de embargo y Argentina tiene juicios en el exterior".

Mencionó también que durante su gestión al frente del BCRA se estudió cuáles eran los bancos que tenían mayor inmunidad, y el banco del Reino Unido tiene un nivel de protección importante pero no es 100% a prueba de embargos.

El ex director del Banco Central, Guillermo Hang, sostuvo en la misma línea que "la jurisdicción suiza se ha caracterizado históricamente por brindar mayor seguridad y confidencialidad a sus clientes respecto al resguardo de sus activos. En el Reino Unido hay antecedentes de decisiones judiciales polémicas, más vinculadas a su posicionamiento geopolítico o a los intereses del sistema financiero británico".

También Alejandro Vanoli, que pasó por la presidencia de la entidad monetaria, consideró que "si bien en 2015 el Banco Central de Argentina ganó el juicio en Nueva York que le iniciaron los fondos buitres Elliott y NML, existen precedentes preocupantes en Londres".

Los 'buitres' sobrevuelan el oro del BCRA

En 2024, el fondo Bainbridge Fund le pidió a la jueza Loretta Preska “que ordene a la Rep. Argentina producir información sobre el destino y uso del oro perteneciente al Banco Central actualmente depositado en Europa”.

El pedido se dio en el marco de un reclamo por US$95,8 millones desde 2016 por los bonos impagos de la deuda argentina que no ingresaron a los canjes de deuda luego del default en 2001.

Este reclamo, igual que el de ahora por YPF, encendió todas las alarmas, ante la posibilidad de que la Justicia de NY embargue el oro del BCRA que está en el exterior.

