Torneo Apertura: Las posibilidades y batacazos (según Betsson)

En el extremo opuesto, los equipos recién ascendidos figuran como outsiders. Estudiantes de Río Cuarto y Gimnasia y Esgrima de Mendoza, que debutan en la máxima categoría, pagan 1000,00 en caso de dar el golpe y quedarse con el Torneo Apertura.

image

El análisis también se traslada a los grupos A y B, donde Boca y River vuelven a posicionarse como los principales candidatos.

En el Grupo A, Boca es favorito a quedarse con la zona, con una cuota de 2,70. Detrás aparecen Lanús y San Lorenzo, con cuotas de 4,50 y 5,00, respectivamente. Como posibles sorpresas emergen Central Córdoba de Santiago del Estero y Gimnasia y Esgrima, con cuotas de 300,00 y 500,00.

En el Grupo B, en tanto, River Plate lidera las preferencias con una cuota de 3,00, aunque Racing lo sigue de cerca con 4,50. Los batacazos para quedarse con esta zona serían Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, que pagan 300,00 y 500,00, respectivamente.

Primera fecha del Torneo Apertura

Entre los partidos destacados del arranque aparece el cruce entre Boca Juniors y Deportivo Riestra, con el Xeneize como favorito según las cuotas iniciales: Boca paga 1.55, el empate 3.65 y Riestra 6.80, un reflejo del peso histórico de Boca frente a un rival que buscará consolidarse en la categoría.

Otro de los encuentros que despierta atención es Gimnasia y Racing, un duelo que promete paridad y donde las cuotas marcan un escenario abierto: 3,40 para Gimnasia, 2,88 el empate y 2,35 para Racing. Un partido que aparece como termómetro temprano para medir aspiraciones y estados de forma.

A medida que avance el Torneo Apertura, las probabilidades irán ajustándose en función de los resultados, rendimientos y lesiones, pero el arranque ya deja una primera lectura clara: favoritos definidos, partidos con márgenes estrechos y la siempre latente posibilidad de que algún equipo rompa los pronósticos.

Embed

Con el comienzo del campeonato, el fútbol argentino vuelve a ofrecer un escenario ideal para el análisis, la estadística y la expectativa. Y como cada temporada, las cuotas empiezan a contar una historia que recién está dando sus primeros pasos.

+ EN GOLAZO24

Enzo Pérez comenzó en modo escándalo en Argentinos Juniors

AFA dice tener 3 ofertas para televisar el Ascenso y cierra el lunes 26/01

Gastón Edul en el centro de las burlas por lo que pasó en Boca Juniors

¿Operación o realidad?: Dicen que en Boca, Paredes y Riquelme estarían peleados