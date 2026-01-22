El arte rupestre más antiguo conocido del mundo podría haber sido encontrado en Indonesia. Se trata de una extraña figura de una mano que ha sorprendido a los científicos. El descubrimiento proviene, específicamente, de una cueva en la isla de Muna (Sulawesi) y data de más de 67.800 años, algo que sorprende a la ciencia y la humanidad.
FASCINANTE HALLAZGO
Tiene 67.800 años y científicos dicen que es el arte rupestre más antiguo del mundo
Nuevo descubrimiento muestra que en Indonesia se producía arte rupestre mucho antes de lo que se había evidenciado anteriormente, según científicos.
Cuál es el arte rupestre más antiguo del mundo, según la ciencia
En este nuevo estudio, los investigadores examinaron varios yacimientos y dataron con precisión 11 motivos de arte rupestre, incluidas siete plantillas de manos y otras cuatro pinturas (dos de figuras humanas y dos motivos geométricos no figurativos)
"En ese lugar, se pueden ver en las paredes de la cueva, bajo capas de depósitos minerales, unas tenues plantillas rojas de manos, creadas al soplar pigmento sobre una mano presionada contra la roca" describieron los investigadores en The Conversation.
Para precisar cuándo se formaron, los científicos analizaron cantidades muy pequeñas de uranio en las capas minerales.
Y es que, tal como explican, debido a que los minerales se formaron sobre las pinturas, pueden ayudar a indicar la edad más reciente posible de las imágenes.
En ese sentido, los resultados de la datación de una plantilla de mano muestran que se produjo hace al menos 67.800 años.
Según los investigadores, esto convierte a la plantilla de la mano en "el arte rupestre datado con seguridad más antiguo jamás encontrado en cualquier parte del mundo".
El dibujo de una extraña mano se convierte en el arte rupestre más antiguo conocido
Para tener una mejor idea de la obra, los investigadores detallaron que, la punta de un dedo de la mano parece haber sido estrechada artificialmente, ya sea a través de la aplicación adicional de pigmento o moviendo la mano durante la aplicación del pigmento.
Esto ha sido, además, considerado un tipo distinto de arte de plantilla de mano hasta ahora identificado solo en Sulawesi.
Otro dato curioso es que, las puntas de los dedos de la mano en la obra fueron remodeladas para que parecieran puntiagudas, dándoles apariencia de garras de animal.
Esto puede revelar comportamientos complejos de ese entonces o la estrecha relación entre los humanos y los animales.
El arte de Muna, recientemente descubierto, es 16.600 mil años más antiguo que el arte rupestre que habían datado previamente en las cuevas de Maros-Pangkep en Sulawesi, y unos 1.100 años más antiguo que una plantilla de mano de España atribuida a los neandertales.
Las implicaciones de este descubrimiento van mucho más allá de lo meramente artístico, y es que, de acuerdo con los científicos es la evidencia directa más antigua de humanos modernos en un corredor migratorio clave hacia Sahul.
"La presencia de este arte extremadamente antiguo en Sulawesi sugiere que el poblamiento inicial de Sahul hace alrededor de 65 ka implicó viajes marítimos entre Borneo y Papua, una región que permanece poco explorada desde una perspectiva arqueológica", se lee en el estudio.
El estudio fue publicado el miércoles (21 de enero) en la revista Nature.
