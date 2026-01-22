Tiene 67.800 años y científicos dicen que es el arte rupestre más antiguo del mundo

En ese sentido, los resultados de la datación de una plantilla de mano muestran que se produjo hace al menos 67.800 años.

Según los investigadores, esto convierte a la plantilla de la mano en "el arte rupestre datado con seguridad más antiguo jamás encontrado en cualquier parte del mundo".

El dibujo de una extraña mano se convierte en el arte rupestre más antiguo conocido

Para tener una mejor idea de la obra, los investigadores detallaron que, la punta de un dedo de la mano parece haber sido estrechada artificialmente, ya sea a través de la aplicación adicional de pigmento o moviendo la mano durante la aplicación del pigmento.

Esto ha sido, además, considerado un tipo distinto de arte de plantilla de mano hasta ahora identificado solo en Sulawesi.

Otro dato curioso es que, las puntas de los dedos de la mano en la obra fueron remodeladas para que parecieran puntiagudas, dándoles apariencia de garras de animal.

Esto puede revelar comportamientos complejos de ese entonces o la estrecha relación entre los humanos y los animales.

El arte de Muna, recientemente descubierto, es 16.600 mil años más antiguo que el arte rupestre que habían datado previamente en las cuevas de Maros-Pangkep en Sulawesi, y unos 1.100 años más antiguo que una plantilla de mano de España atribuida a los neandertales.

Las implicaciones de este descubrimiento van mucho más allá de lo meramente artístico, y es que, de acuerdo con los científicos es la evidencia directa más antigua de humanos modernos en un corredor migratorio clave hacia Sahul.

"La presencia de este arte extremadamente antiguo en Sulawesi sugiere que el poblamiento inicial de Sahul hace alrededor de 65 ka implicó viajes marítimos entre Borneo y Papua, una región que permanece poco explorada desde una perspectiva arqueológica", se lee en el estudio.

El estudio fue publicado el miércoles (21 de enero) en la revista Nature.

