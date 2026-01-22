Transporte: Otra renuncia a horas de la reunión con UTA y bajo amenaza de paro de colectivos

Herrmann respondería a Karina Milei, quien ganaría influencia en el área ya que el saliente Pierrini era un hombre cercano a Caputo.

Audiencia clave con la UTA

Para este jueves (22/1) a las 11, al mismo tiempo que se produce el recambio en Transporte, se deben reunir la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte del AMBA (AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA), en la paritaria estancada tras el ofrecimiento de aumento del 1% por parte de la patronal que el sindicato rechazó de plano.

La reunión de este jueves es una postergación de la agendada el martes pasado.

roberto fernandez.webp La UTA que conduce Roberto Fernández está en estado de alerta.

Esta instancia, fijada tras falta de acuerdo el 13 de enero y posterga para hoy, era considerada por la UTA como el “límite final” para destrabar el conflicto paritario y lanzar medidas de fuerza si no había acuerdo, tras rechazar la propuesta de aumento del 1% que consideraron como una “ burla”.

Desde entonces, el sindicato que conduce Roberto Fernández está en estado de alerta y activará un plan de lucha que puede incluir un paro total de actividades en todas las líneas de corta y media distancia del AMBA.

