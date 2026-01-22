Otra salida de un funcionario del gobierno de Javier Milei que se suma a la larga lista de echados y renuncias. El secretario de Transporte de la Nación, Luis Pierrini, renunció por motivos personales y lo reemplazará el arquitecto Fernando Herrmann. El cambio ocurre cuando hay una audiencia clave con la UTA que amenaza con un paro de colectivos.
PARITARIA CLAVE
Transporte: Otra renuncia a horas de la reunión con UTA y bajo amenaza de paro de colectivos
Transporte: Sale Pierrini, entra Herrmann
Luis Pierrini presentó ayer (21/1) su renuncia a la Secretaría de Transporte aduciendo motivos personales. El ministro de Economía –de quien depende el áre- Luis Caputo le agradeció por su compromiso en el cargo y la labor desarrollada, según un comunicado de la cartera.
El nuevo secretario de Transporte es el arquitecto Fernando Herrmann, quien según Economía “cuenta con una sólida trayectoria profesional vinculada al desarrollo de obras de infraestructura y a la gestión del sector".
Herrmann es egresado de la Universidad de Belgrano, con orientación en sistemas constructivos especiales, y posee un Executive Master en Administración de Empresas (EMBA) del Instituto de Altos Estudios Empresariales (IAE).
A lo largo de su carrera se desempeñó como docente en diversas instituciones académicas, entre ellas la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU), el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo (CPAU), la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) y la Federación Argentina de Universidades Privadas (FAUP).
Herrmann respondería a Karina Milei, quien ganaría influencia en el área ya que el saliente Pierrini era un hombre cercano a Caputo.
Audiencia clave con la UTA
Para este jueves (22/1) a las 11, al mismo tiempo que se produce el recambio en Transporte, se deben reunir la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte del AMBA (AAETA, CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA), en la paritaria estancada tras el ofrecimiento de aumento del 1% por parte de la patronal que el sindicato rechazó de plano.
La reunión de este jueves es una postergación de la agendada el martes pasado.
Esta instancia, fijada tras falta de acuerdo el 13 de enero y posterga para hoy, era considerada por la UTA como el “límite final” para destrabar el conflicto paritario y lanzar medidas de fuerza si no había acuerdo, tras rechazar la propuesta de aumento del 1% que consideraron como una “ burla”.
Desde entonces, el sindicato que conduce Roberto Fernández está en estado de alerta y activará un plan de lucha que puede incluir un paro total de actividades en todas las líneas de corta y media distancia del AMBA.
