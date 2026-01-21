Javier Milei en Davos pero en Chile, Gabriel Boric y José Antonio Kast en los incendios

Una de las zonas más afectadas fue Lirquén, donde durante el martes 20/01 se iniciaron operativos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML) para ubicar a personas desaparecidas.

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó evacuar los sectores de Pocollay entre Puente 3 y 4, y Puente 5, por incendio forestal, en la comuna de Concepción, región del Bío Bío.

A raíz de la emergencia, el organismo activó la mensajería SAE: “Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”.

Embed El presidente de Chile acaba de confirmar 70 detenidos y posibles cadenas perpetuas para los que generaron incendios. Mientras tanto Milei se fue de vacaciones con la hermana a Suiza, no hubo NI UN detenido en la Patagonia y en 2 años ni siquiera dio una conferencia de prensa pic.twitter.com/FkakuLVWiO — Arrepentidos de Milei (@ArrepentidosLLA) January 21, 2026

Embed Pero la jugada maestra del javo poniendo una foto agradeciendo a los bomberos con IA

Mente maestra el tipo pic.twitter.com/kRyef27046 — Ange (@AngeKurom) January 21, 2026

Horrible 2026

Jaime Hurtubia (Director División de Ecosistemas y Biodiversidad, United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenia): "Cada temporada de incendios que pasa es más cara, más larga y mortífera que la anterior. Estamos gastando fortunas en apagar las llamas, pero somos tacaños en invertir en evitar que se inicien. El verdadero fuego que debemos combatir es la falta de prevención, la indolencia, la descoordinación."

Debate:

##"Chile es un país reconocido por su capacidad de respuesta ante emergencias. Sin embargo, el enfoque ha estado desbalanceado, puesto en la reacción y no en la prevención y adaptación. (…) Hay una desconexión entre la política climática nacional y las acciones en el territorio. Además, la evaluación ambiental estratégica (que podría incorporar riesgo de incendios en la planificación) es débil y no es aplicada de forma sistemática."

##Quizás la falla más grave es la planificación urbana y territorial. Chile ha permitido y, en muchos casos, fomentado, la expansión descontrolada de viviendas y loteos en zonas de interfaz urbano-forestal, áreas de alto riesgo donde la vegetación se mezcla con asentamientos humanos."

##No existen instrumentos de planificación territorial (como planes reguladores intercomunales o metropolitanos) suficientemente robustos para prohibir o condicionar severamente la construcción en estas zonas de riesgo. La Política Nacional de Desarrollo Urbano y la Ley General de Urbanismo y Construcciones no incorporan el riesgo de incendios forestales como un criterio prioritario y vinculante. El resultado son urbanizaciones sin buffers de seguridad, sin acceso a grandes reservas de agua para combatir incendios, con calles estrechas y miles de familias viviendo en la boca del lobo."

Embed Estamos recorriendo Ñuble junto a @ipoduje para constatar en terreno las graves consecuencias del incendio del fin de semana. pic.twitter.com/79ZtnkSJS0 — José Antonio Kast Rist (@joseantoniokast) January 21, 2026

Daños

Según la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la superficie afectada por incendios en las últimas 10 temporadas supera los 1,7 millón de hectáreas, con daños incalculables en biodiversidad, infraestructura y vidas humanas.

La temporada 2016-2017 marcó un punto de inflexión histórico: más de 570.000 hectáreas arrasadas, un récord que se creía excepcional hasta que las temporadas siguientes confirmaron una nueva y alarmante normalidad. Los incendios se concentran en la zona centro sur del país, desde Valparaíso hasta La Araucanía, región que alberga gran parte del bosque nativo y de la actividad agroforestal y vitivinícola nacional.

La actual temporada de incendios, a partir del 17/01/2026, es muy probable que sea la mayor de las sufridas hasta hoy, con pérdidas y daños multimillonarios y con más fallecidos, con temperaturas en algunos lugares superiores a 38°C y con ráfagas de viento de más de 50 km por hora y escasa humedad.

El megaincendio de 2017, denominado “Tormenta de Fuego”, consumió más de 467.000 hectáreas entre las regiones de O’Higgins y el Maule en solo días. Este evento dejó 11 fallecidos, más de 1.500 viviendas destruidas y pérdidas económicas directas e indirectas estimadas en US$ 350 millones, según la Cepal. La localidad de Santa Olga fue literalmente borrada del mapa.

Embed “… Se viralizó un video de un grupo de repartidores venezolanos trasladando ayudas para los cuerpos de bomberos y la policía de Chile que atienden a los afectados por los incendios.

“Estamos apoyando de corazón”».



Esto también debemos difundirlo. https://t.co/pKyKmG4ysl pic.twitter.com/N0X2ay3qnN — Gaby Arocha (@gabyarocha) January 21, 2026

La temporada 2022-2023 fue una de las más extensas y letales, con más de 425.000 hectáreas quemadas. Los incendios en Viña del Mar y las zonas aledañas, en plena zona de interfaz urbano-forestal, mostraron con crudeza la vulnerabilidad de las ciudades. Las pérdidas en viviendas, infraestructura turística y agricultura nuevamente ascendieron a cientos de millones de dólares.

El costo económico de esta temporada de incendios 2026 será estratosférico y multidimensional. La estimación va mucho más allá de los gastos en combate del fuego, que superan regularmente los US$ 100 millones por temporada.

Habrá que contabilizar:

Pérdidas productivas directas: destrucción de plantaciones forestales (principalmente pino y eucalipto), viñedos, frutales y cultivos agrícolas. Solo en la temporada 2017, el sector forestal perdió alrededor de US$ 170 millones en madera.

Destrucción de infraestructura: viviendas, caminos, tendidos eléctricos, sistemas de riego y obras públicas. La reconstrucción de Santa Olga, por ejemplo, requirió de una inversión estatal superior a los US$ 40 millones.

Impacto en turismo y servicios: regiones como el Maule, Ñuble y Valparaíso vieron afectada su principal actividad económica por meses, con cancelaciones masivas y daño a la imagen país.

Costos ambientales y de salud incalculables: pérdida de biodiversidad irremplazable (flora y fauna endémicas), degradación de suelos, contaminación del aire con efectos respiratorios en millones de personas y la emisión de millones de toneladas de CO que aceleran el mismo cambio climático que alimenta los incendios.

Ya se sabía: el verano sería muy complicado en materia de incendios forestales. Pese a todo el trabajo que se hizo previamente, la aparición de varios focos en distintos puntos del territorio pusieron el escenario cuesta arriba y hoy todo se concentra en detener el avance del fuego antes que siga causando más daño del ya provocado.

Embed Varios de los incendios en Chile habrían sido provocados, según las primeras investigaciones



El presidente Gabriel Boric amenazó con el peso de la ley y largas condenas para quienes provoquen los incendios que han dejado al menos 20 muertos en tres regiones del sur del país. pic.twitter.com/ZdxpQwM4xp — DW Español (@dw_espanol) January 21, 2026

La región suma más de 8.300 hectáreas consumidas y 13 incendios activos. De ellos, 5 son muy bravos. Los 2 más complejos:

el del sector Montenegro en la comuna de Quillón, que ha devorado más de 1.500 hectáreas, y

el Perales Biobío, en la comuna de Ránquil, que ha arrasado con más de 4.350 hectáreas y que acabó extendiéndose hacia las comunas de Portezuelo y Trehuaco.

Por lo mismo, se reforzó el ataque terrestre a este último, dado que las condiciones de escasa visibilidad habían impedido el combate aéreo.

-----------------------------

Más noticias en Urgente24

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Fue campeón con Messi y es nuevo refuerzo de Boca: "Mañana se suma"

No es Sebastián Villa pero River ya tiene el jugador que buscaba Marcelo Gallardo