Javier Milei en Davos pero en Chile, Gabriel Boric y José Antonio Kast en los incendios

El Presidente de Chile, Gabriel Boric, regresó a la región del Bío Bío, en el marco de los incendios que han dejado al menos 20 personas fallecidas. Boric aterrizó en Carriel Sur para reuniones de coordinación para visitar las comunas de Penco, Tomé y Florida.
ARDE EL BÍO BÍO
También arribó el presidente electo, José Antonio Kast, a las regiones del Bío Bío y Ñuble. Se indicó su presencia en la comuna de Bulnes, en la región del Ñuble; y al final en en Concepción, acompañado por el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien desde marzo quedará a cargo de la reconstrucción tras la emergencia.
Kast en Bulnes: "Es bueno que el Presidente esté en una comuna y yo como Presidente electo pueda estar en otra. Necesitamos que toda nuestra energía esté en solucionar la emergencia, no en criticar lo que se hizo o no se hizo por parte del gobierno".
Los incendios han dejado —hasta ahora— un total de 764 viviendas destruidas, de las que 608 pertenecen al Bío Bío y las restantes 153 al Ñuble.
Asimismo, ya van más de 160 personas detenidas en Ñuble por generar incendios forestales. Al respecto, la Fiscalía junto a PDI se encuentran realizando las investigaciones necesarias de cada siniestro, buscando no solo determinar responsabilidades, sino también si la acción fue involuntaria o intencional. Y créanos, los castigos serán severos ante tanto sufrimiento causado.
Una de las zonas más afectadas fue Lirquén, donde durante el martes 20/01 se iniciaron operativos de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Servicio Médico Legal (SML) para ubicar a personas desaparecidas.
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) ordenó evacuar los sectores de Pocollay entre Puente 3 y 4, y Puente 5, por incendio forestal, en la comuna de Concepción, región del Bío Bío.
A raíz de la emergencia, el organismo activó la mensajería SAE: “Actúa con calma y acata las indicaciones de la autoridad y de los equipos de respuesta. Durante la evacuación, no olvides considerar a tu mascota y sus necesidades”.
Horrible 2026
Jaime Hurtubia (Director División de Ecosistemas y Biodiversidad, United Nations Environment Programme, Nairobi, Kenia): "Cada temporada de incendios que pasa es más cara, más larga y mortífera que la anterior. Estamos gastando fortunas en apagar las llamas, pero somos tacaños en invertir en evitar que se inicien. El verdadero fuego que debemos combatir es la falta de prevención, la indolencia, la descoordinación."
Debate:
##"Chile es un país reconocido por su capacidad de respuesta ante emergencias. Sin embargo, el enfoque ha estado desbalanceado, puesto en la reacción y no en la prevención y adaptación. (…) Hay una desconexión entre la política climática nacional y las acciones en el territorio. Además, la evaluación ambiental estratégica (que podría incorporar riesgo de incendios en la planificación) es débil y no es aplicada de forma sistemática."
##Quizás la falla más grave es la planificación urbana y territorial. Chile ha permitido y, en muchos casos, fomentado, la expansión descontrolada de viviendas y loteos en zonas de interfaz urbano-forestal, áreas de alto riesgo donde la vegetación se mezcla con asentamientos humanos."
##No existen instrumentos de planificación territorial (como planes reguladores intercomunales o metropolitanos) suficientemente robustos para prohibir o condicionar severamente la construcción en estas zonas de riesgo. La Política Nacional de Desarrollo Urbano y la Ley General de Urbanismo y Construcciones no incorporan el riesgo de incendios forestales como un criterio prioritario y vinculante. El resultado son urbanizaciones sin buffers de seguridad, sin acceso a grandes reservas de agua para combatir incendios, con calles estrechas y miles de familias viviendo en la boca del lobo."
Daños
Según la Corporación Nacional Forestal (Conaf), la superficie afectada por incendios en las últimas 10 temporadas supera los 1,7 millón de hectáreas, con daños incalculables en biodiversidad, infraestructura y vidas humanas.
La temporada 2016-2017 marcó un punto de inflexión histórico: más de 570.000 hectáreas arrasadas, un récord que se creía excepcional hasta que las temporadas siguientes confirmaron una nueva y alarmante normalidad. Los incendios se concentran en la zona centro sur del país, desde Valparaíso hasta La Araucanía, región que alberga gran parte del bosque nativo y de la actividad agroforestal y vitivinícola nacional.
La actual temporada de incendios, a partir del 17/01/2026, es muy probable que sea la mayor de las sufridas hasta hoy, con pérdidas y daños multimillonarios y con más fallecidos, con temperaturas en algunos lugares superiores a 38°C y con ráfagas de viento de más de 50 km por hora y escasa humedad.
El megaincendio de 2017, denominado “Tormenta de Fuego”, consumió más de 467.000 hectáreas entre las regiones de O’Higgins y el Maule en solo días. Este evento dejó 11 fallecidos, más de 1.500 viviendas destruidas y pérdidas económicas directas e indirectas estimadas en US$ 350 millones, según la Cepal. La localidad de Santa Olga fue literalmente borrada del mapa.
La temporada 2022-2023 fue una de las más extensas y letales, con más de 425.000 hectáreas quemadas. Los incendios en Viña del Mar y las zonas aledañas, en plena zona de interfaz urbano-forestal, mostraron con crudeza la vulnerabilidad de las ciudades. Las pérdidas en viviendas, infraestructura turística y agricultura nuevamente ascendieron a cientos de millones de dólares.
El costo económico de esta temporada de incendios 2026 será estratosférico y multidimensional. La estimación va mucho más allá de los gastos en combate del fuego, que superan regularmente los US$ 100 millones por temporada.
Habrá que contabilizar:
- Pérdidas productivas directas: destrucción de plantaciones forestales (principalmente pino y eucalipto), viñedos, frutales y cultivos agrícolas. Solo en la temporada 2017, el sector forestal perdió alrededor de US$ 170 millones en madera.
- Destrucción de infraestructura: viviendas, caminos, tendidos eléctricos, sistemas de riego y obras públicas. La reconstrucción de Santa Olga, por ejemplo, requirió de una inversión estatal superior a los US$ 40 millones.
- Impacto en turismo y servicios: regiones como el Maule, Ñuble y Valparaíso vieron afectada su principal actividad económica por meses, con cancelaciones masivas y daño a la imagen país.
- Costos ambientales y de salud incalculables: pérdida de biodiversidad irremplazable (flora y fauna endémicas), degradación de suelos, contaminación del aire con efectos respiratorios en millones de personas y la emisión de millones de toneladas de CO que aceleran el mismo cambio climático que alimenta los incendios.
Ya se sabía: el verano sería muy complicado en materia de incendios forestales. Pese a todo el trabajo que se hizo previamente, la aparición de varios focos en distintos puntos del territorio pusieron el escenario cuesta arriba y hoy todo se concentra en detener el avance del fuego antes que siga causando más daño del ya provocado.
La región suma más de 8.300 hectáreas consumidas y 13 incendios activos. De ellos, 5 son muy bravos. Los 2 más complejos:
- el del sector Montenegro en la comuna de Quillón, que ha devorado más de 1.500 hectáreas, y
- el Perales Biobío, en la comuna de Ránquil, que ha arrasado con más de 4.350 hectáreas y que acabó extendiéndose hacia las comunas de Portezuelo y Trehuaco.
Por lo mismo, se reforzó el ataque terrestre a este último, dado que las condiciones de escasa visibilidad habían impedido el combate aéreo.
