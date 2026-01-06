El elegido de José Antonio Kast para ministro de Hacienda de Chile es Jorge Quiroz

Sin embargo, los críticos afirman que algunas de las propuestas de Kast —incluido un plan para recortar US$ 6.000 millones en gasto público durante 18 meses sin eliminar los programas sociales— requerirían negociaciones difíciles en el Congreso o son totalmente inviables.

El peso se fortaleció 1,2% tras el informe y apoyado también por precios récord del cobre, principal producto de exportación del país.

Quiroz “es un hombre de negocios y puede mantener una agenda pragmática”, dijo Alejandro Cuadrado, jefe de estrategia cambiaria global de BBVA en Nueva York.

Kast se hará cargo de una economía que recientemente ha superado los desequilibrios causados por el auge del consumo durante la pandemia de COVID-19.

La brecha de cuenta corriente se ha reducido y se espera que la inflación se desacelere hasta el objetivo del 3% por primera vez desde 2021.

Sin embargo, el desempleo se mantiene por encima del 8% y los niveles de deuda pública han aumentado de forma constante durante la última década.

Otras designaciones

También se han anunciado que serán ministros Claudio Alvarado, Martín Arrau e Iván Poduje.

La encargada de informar fue la secretaria general del partido, Ruth Hurtado, quien en entrevista con Emol TV aseguró que no se trata de rumores ni apuestas mediáticas.

“Hay muchos que ya están trabajando muy arduamente. Ustedes han visto algunos nombres que ya han sido públicos”, dijo, mencionando directamente a Alvarado, Arrau y Poduje.

Según Hurtado, los 3 “han estado trabajando con mucha fuerza” y no han perdido tiempo desde que Kast ganó la elección.

Se comenta que

Claudio Alvarado iría a Interior o Secretaría General de la Presidencia;

Martín Arrau, al Ministerio de Obras Públicas; e

Iván Poduje, a Vivienda.

Antes de viajar a Perú —donde se reunirá con el actual mandatario José Jerí—, Kast fue consultado por el armado de su gabinete y pidió expresamente no hacer lecturas anticipadas. Por ese motivo sorprendió lo de Hurtado.

Sobre los plazos, Kast fue claro: el anuncio oficial del gabinete se realizará entre el 20 y 21 de enero. “Queremos afinar muy bien los nombres y seguir avanzando con los futuros ministros en la conformación de sus equipos”, explicó.

