Sector en alza: IPI minero subo 1,8% en noviembrre (mal el gas)

La producción minera creció en noviembre, impulsada por el crudo y los minerales industriales. El litio contribuyó para que el IPI minero cierre en alza.

07 de enero de 2026 - 20:17
El sector minero cerró noviembre con buenos resultados

El índice de producción industrial minero (IPI minero) registró una suba de 1,8% en noviembre contra el mismo mes del año anterior. A su vez, subió 1,1% respecto a octubre, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, el acumulado de enero a noviembre presentó un incremento del 3,2% con respecto al mismo período del 2024. El petróleo crudo impulsó la suba.

Dentro del índice de "Extracción de petróleo crudo y gas natural y servicios de apoyo para la extracción de petróleo crudo y gas natural", resaltó el crudo: aumentó 12,8% interanual y anotó un acumulado de 12,9%.

En noviembre, se extrajeron 1.282.000 de metros cúbicos (m3) de petróleo crudo convencional y 2.759.000 m3 de no convencional que presentan -respectivamente- una disminución de 12,9% y una suba de 30,7% con relación a igual mes del año anterior.

Gas natural

Del otro lado se ubicó el gas natural, que anotó un retroceso de 3,9% contra noviembre del 2024.

En cuanto a su extracción, cerró el penúltimo mes del año con una extracción 1.374 millones de m3 de gas natural convencional y 2.291 millones de m3 de no convencional, es una disminución de 8,4% y de 1% con relación a igual mes del año anterior, respectivamente.

Así, ubicó al índice con un alza del 2,9% interanual y en el acumulado enero-noviembre se incrementó un 3,4% a igual acumulado del año anterior.

Minerales industriales subieron casi 10%

“Extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación” anotó un alza de 9,5% interanual en noviembre, impulsado por la suba de tres de los seis tipos de minerales:

  • Extracción de rocas ornamentales: 3,1%.
  • Extracción de piedra caliza y yeso: -4,6%.
  • Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos: -2,9%.
  • Extracción de arcilla y caolín: -10,5%.
  • Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos: 30,3%.
  • Extracción de sal: 42,5%.
  • Extracción y aglomeración de carbón, de turba y explotación de minas y canteras n.c.p.: -60,5%.

De esta manera, el índice en general mostró un aumento del 6,8% en el acumulado del año.

Bolivia-Litio.jpg
El desempeño del litio mostró signos positivos

Litio positivo

El litio aumentó más del 60%, se produjeron 11.244 toneladas de litio, lo que representó un aumento del 66,4% interanual en noviembre. El acumulado enero-noviembre se mantuvo en los mismos niveles: subió un 61,4%.

Por otro lado, dieron malos resultados los minerales metalíferos, donde la plata y el oro terminaron en terreno negativo.

El índice en general cerró con una caída del 21,2%, en donde la extracción de plata y oro cayó un 18,5% con respecto al mismo mes del año anterior.

