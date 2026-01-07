Sector en alza: IPI minero subo 1,8% en noviembrre (mal el gas)

En cuanto a su extracción, cerró el penúltimo mes del año con una extracción 1.374 millones de m3 de gas natural convencional y 2.291 millones de m3 de no convencional, es una disminución de 8,4% y de 1% con relación a igual mes del año anterior, respectivamente.

Así, ubicó al índice con un alza del 2,9% interanual y en el acumulado enero-noviembre se incrementó un 3,4% a igual acumulado del año anterior.

Minerales industriales subieron casi 10%

“Extracción de minerales no metalíferos y rocas de aplicación” anotó un alza de 9,5% interanual en noviembre, impulsado por la suba de tres de los seis tipos de minerales:

Extracción de rocas ornamentales: 3,1%.

3,1%. Extracción de piedra caliza y yeso: -4,6%.

-4,6%. Extracción de arenas, canto rodado y triturados pétreos: -2,9%.

-2,9%. Extracción de arcilla y caolín: -10,5%.

-10,5%. Extracción de minerales para la fabricación de productos químicos: 30,3%.

30,3%. Extracción de sal: 42,5%.

42,5%. Extracción y aglomeración de carbón, de turba y explotación de minas y canteras n.c.p.: -60,5%.

De esta manera, el índice en general mostró un aumento del 6,8% en el acumulado del año.

Bolivia-Litio.jpg El desempeño del litio mostró signos positivos

Litio positivo

El litio aumentó más del 60%, se produjeron 11.244 toneladas de litio, lo que representó un aumento del 66,4% interanual en noviembre. El acumulado enero-noviembre se mantuvo en los mismos niveles: subió un 61,4%.

Por otro lado, dieron malos resultados los minerales metalíferos, donde la plata y el oro terminaron en terreno negativo.

El índice en general cerró con una caída del 21,2%, en donde la extracción de plata y oro cayó un 18,5% con respecto al mismo mes del año anterior.

