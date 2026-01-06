El transporte en 2025 aumentó más que la inflación y ya presiona los costos del 2026

Lubricantes y Personal también en alza

En tanto, los lubricantes tuvieron una suba del 3,5% en el último mes de 2025.

image El salto del precio del gasoil.

El rubro Personal (Conducción) registró un aumento del 2,47%, con la entrada en vigencia de la cuarta cuota del convenio colectivo 40/89, que contempla actualizaciones mensuales entre septiembre de 2025 y febrero de 2026.

El ajuste también impactó en rubros asociados como Reparaciones (+1,76%), en un contexto de marcado deterioro de la infraestructura vial, y Gastos Generales (+2,13%),

