Los servicios y el transporte han tenido fuertes aumentos en 2025 y en los últimos meses del año pasado se notaba que los incrementos superaban a la inflación mensual del Indec y ahora desde la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) concluyeron que el año terminó con subas superiores al IPC.
SUBA DEL 37%
El transporte en 2025 aumentó más que la inflación y ya presiona los costos del 2026
Un informe de la Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas concluyó que en 2025 el transporte aumentó más que la inflación general.
Transporte 2025 con aceleración de los aumentos
De acuerdo con el Índice de Costos de Transporte (ICT) que confeccionan el Departamento de Estudios Económicos y Costos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) auditado por la UBA, el costo del transporte en 2025 se ubicó en un 37,03%, con una suba mensual del 2,3%, superando al índice de inflación general que mide el Indec, a pesar de que falta la medición de diciembre –en el proyecto incluso se estima que la diferencia será 5 puntos superior-, con subas del combustible, el patentamiento y las tasas por encima del 40%, lo que generó presión en los costos.
La aceleración del costo del transporte comenzó a partir de julio con un pico del 4% y luego incrementos del 3,5% en agosto, 2,9% en septiembre, 3,3% en octubre y 2,6% en noviembre, siempre superando a la inflación general de cada mes.
El estudio relevó el comportamiento de 11 rubros esenciales que inciden directamente en los costos de las empresas de transporte de cargas de todo el país y constituye una referencia central para la fijación y actualización de tarifas del sector.
Así las cosas, se informó que el gasoil aumentó 4,4% mensual, tanto en el segmento minorista como mayorista, acumulando un alza del 45% en 2025.
Lubricantes y Personal también en alza
En tanto, los lubricantes tuvieron una suba del 3,5% en el último mes de 2025.
El rubro Personal (Conducción) registró un aumento del 2,47%, con la entrada en vigencia de la cuarta cuota del convenio colectivo 40/89, que contempla actualizaciones mensuales entre septiembre de 2025 y febrero de 2026.
El ajuste también impactó en rubros asociados como Reparaciones (+1,76%), en un contexto de marcado deterioro de la infraestructura vial, y Gastos Generales (+2,13%),
