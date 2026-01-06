Ofensiva de Israel: "Benjamin Netanyahu quiere bailar un tango con Latinoamérica"

Tras un airado llamado del diputado Gilad Kariv (Demócratas) al embajador de Paraguay en Israel, el embajador aclaró que su país no interfiere en los asuntos internos de Israel y que Latorre había actuado únicamente por iniciativa propia.

En aquel momento, el incidente parecía poco más que un vergonzoso episodio político-diplomático. Sin embargo, menos de 3 semanas después, parece que Netanyahu sabía de lo que hablaba. Para bien o para mal, Latinoamérica se ha visto sacudida por acontecimientos dramáticos. Con un gesto de la mano del presidente Donald Trump, el ejército estadounidense atacó Venezuela y capturó a su dictatorial presidente, Nicolás Maduro. (...)

image Fuertemente custodiado por el FBI y la DEA, Nicolás Maduro arribó a New York para comparecer el lunes 05/01 ante el Tribunal superior a la espera de condena.

Venezuela

En Israel, estos acontecimientos se consideran ampliamente un bienvenido giro hacia la derecha, tanto porque muchos de los países en la mira de Trump se han opuesto tradicionalmente a la política israelí como por la afinidad ideológica entre el gobierno de Netanyahu y la emergente derecha latinoamericana. También existe la esperanza de que estos gobiernos contribuyan a reforzar la legitimidad de Israel en el escenario internacional.

Sin embargo, expertos y diplomáticos advierten contra el optimismo excesivo, señalando el conocido "péndulo latinoamericano": la tendencia de la región a oscilar de izquierda a derecha y viceversa cada pocos años. Esto plantea interrogantes sobre si el momento actual refleja realmente un realineamiento político amplio y duradero, y qué puede realmente ganar Israel estrechando lazos con gobiernos de derecha en países cuya influencia política suele ser limitada y cuyo comercio con Israel, incluido el de defensa, sigue siendo marginal.

El profesor Arie Kacowicz, del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea, experto en países latinoamericanos, aclara que un giro hacia la derecha en el continente no se traduce automáticamente en apoyo a la política israelí.

"Es cierto que, en los últimos años, la derecha y la extrema derecha en América Latina han tendido a apoyar al gobierno israelí, mientras que los países más progresistas se han mostrado más hostiles", afirma. "Pero a pesar de nuestra tendencia a pensar que cualquiera que apoye un Estado palestino es antiisraelí, y viceversa, en América Latina no se considera un juego de suma cero". Señala que en 1947, 13 países latinoamericanos apoyaron el plan de partición de la ONU, respaldando tanto el establecimiento de un Estado judío en la Tierra de Israel como un Estado palestino.

Kacowicz también señala que muchos de los países latinoamericanos a los que Israel está trabajando vigorosamente para persuadirlos de que trasladen sus embajadas a Jerusalén ya lo habían hecho en el pasado, hasta la Ley de Jerusalén de 1980 , que declaró la ciudad unificada, y la posterior resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que determinó que la ley violaba el derecho internacional.

Según una fuente oficial brasileña, la alineación actual no siempre fue tan clara. «Hasta la década de 1960, los intelectuales israelíes eran apreciados por la izquierda latinoamericana por sus ideas progresistas y humanistas; hoy, sin embargo, Israel es idolatrado por los conservadores y la derecha», afirma la fuente. «En mi opinión, Israel seguirá perdiendo su prestigio y legitimidad en América Latina si decide profundizar sus vínculos e imagen con las fuerzas sociales y políticas más conservadoras, de extrema derecha y antidemocráticas de ese continente».

Kast_3_AFP José Antonio Kast, del Partido Republicano, en Paine, al sur de Santiago, el 14/12/2025, celebrado por sus simpatizantes. FOTO: JAVIER TORRES / AFP

Chile

El profesor Gerardo Leibner, historiador de América Latina en la Universidad de Tel Aviv, distingue cuidadosamente entre los intereses del gobierno de Israel y los de sus ciudadanos en lo que respecta a las relaciones con la región. Argumenta que depender de algunos gobiernos de derecha de América Latina es problemático "tanto en la práctica, por su imprevisibilidad, como en la moral".

Como ejemplo, Leibner señala el entusiasmo que se desató en Jerusalén el pasado diciembre tras la elección del político de extrema derecha José Antonio Kast como presidente de Chile. Kast es conocido por su admiración por Augusto Pinochet. Su victoria se produjo después de que el gobierno anterior, liderado por el izquierdista Gabriel Boric, retirara al embajador de Chile de Tel Aviv durante las primeras semanas de la guerra de Gaza. Una vez más, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Gideon Sa'ar, habló rápidamente con el ganador —cuyo padre era miembro del Partido Nazi— y lo felicitó.

(...) Respecto a Kast, la fuente política añadió que la comunidad judía lo acepta. «Es amigo de Israel, se ha expresado así, y no conocemos ninguna razón para descalificarlo como líder nacional ni para que no establezca relaciones amistosas con Israel».

Es posible que la mayor atención del presidente Trump a Latinoamérica —incluida la reciente publicación de la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, que situó al hemisferio occidental en primer lugar y a Oriente Medio casi al final— haya llevado a Netanyahu a concluir que Israel también debería centrarse más en el continente.

(...) Dada la distancia geográfica, el desarrollo económico y tecnológico relativamente modesto de la mayoría de los países latinoamericanos y su limitado comercio con Israel, los principales objetivos de Jerusalén son sus votos en la ONU y la reubicación de sus embajadas en Jerusalén, una medida en gran medida simbólica que el gobierno promueve con vehemencia.

milei israel.jpg Javier Milei en el Muro de los Lamentos, en Jerusalén.

Javier Milei y la cuestión iraní

"En los últimos dos años, se ha producido un desarrollo positivo en varios países clave de Latinoamérica, y esto también se refleja en las votaciones de la ONU", declaró una fuente del Ministerio de Asuntos Exteriores a Haaretz, citando en particular el ascenso del populista Javier Milei en Argentina hace dos años. "Declaró que trasladaría la embajada a Jerusalén y apoya a Israel sin reservas", añadió.

El excéntrico Presidente argentino ha prometido trasladar la embajada de su país a Jerusalén e incluso anunció que lo haría en 2026. Hace unos dos meses, Sa'ar visitó Argentina y expresó su esperanza de que Milei llegara a Israel en abril o mayo para inaugurar la mudanza, pero Argentina aún no ha fijado una fecha. Mientras tanto, Israel decidió subvencionar los vuelos directos entre Israel y Buenos Aires durante los próximos tres años, con un costo de 20 millones de shekels anuales, una decisión cuya impracticabilidad económica subraya la determinación del gobierno de mejorar las relaciones.

En Paraguay –uno de los países más corruptos de América Latina–, así como en la empobrecida Bolivia, que renovó relaciones con Israel el mes pasado después de que el candidato de centroderecha Rodrigo Paz ganara las elecciones; y en la pequeña y pauperizada Honduras, donde un candidato respaldado por Trump ganó la semana pasada por un margen de apenas el 0,8%, las ganancias tangibles para Israel son mínimas. (...)

También está la cuestión iraní. (...) Aún no está claro quién gobernará Venezuela en el futuro cercano ni cómo, pero una cosa se considera segura en el Israel oficial: con un alto grado de probabilidad, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán perderá su capacidad de usar Venezuela como puerta de entrada al continente, y también se espera que Hezbolá vea debilitado su control sobre el país.

La toma de control de Venezuela por parte de Estados Unidos supone un golpe estratégico para el régimen de los ayatolás, aliado cercano del gobierno de Maduro. Según Danny Citrinowicz, investigador principal del Programa Irán-Eje Chií del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional (INSS), Irán se enfrenta ahora a un gran desafío en América Latina.

"No es que vayan a abandonar el continente", afirma, "principalmente por las comunidades chiítas que hay allí", concentradas en Brasil, Argentina y Colombia. Según Citrinowicz, se espera que Irán intente estrechar lazos con Nicaragua —una dictadura que se define como un régimen socialista opuesto a Estados Unidos—, así como con Cuba. Añade una salvedad: "el sueño del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, es cambiar el régimen en Cuba" y que se esperan elecciones próximamente en Colombia. Parece, pues, que el control de Irán sobre el continente probablemente se debilitará significativamente en cualquier caso, independientemente de los acontecimientos en Oriente Medio, lo cual es una buena noticia desde la perspectiva de Israel. (...)

image Israel, al igual que USA, espera una derrota electoral de Gustavo Petro en Colombia.

Brasil

En primer lugar, el presidente Lula da Silva, anteriormente considerado amigo de Israel, comparó las acciones de Israel en Gaza con el asesinato de judíos en el Holocausto perpetrado por Hitler. En respuesta, Israel lo declaró persona non grata, y el entonces ministro de Relaciones Exteriores, Israel Katz, convocó al embajador brasileño a Yad Vashem, donde lo reprendió públicamente. «Esta fue una iniciativa grotesca con fines mediáticos, totalmente incompatible con la ética y la práctica diplomáticas», declaró la fuente oficial brasileña.

Danny Zonshine, el último embajador de Israel en Brasil, completó su mandato a pesar de los llamados de la izquierda brasileña para expulsarlo, según la fuente, pero su reemplazo previsto no ha recibido la aprobación de Brasil. "Eso fue mucho más cortés y profesional que humillar a un embajador a cargo, como ocurrió en Tel Aviv", enfatizó la fuente. En septiembre pasado, Brasil se unió oficialmente a la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.

México, la segunda economía más grande de América Latina, se unió a la demanda de Sudáfrica ya en mayo de 2024. Claudia Sheinbaum, la presidenta judía de México, que ganó las elecciones un mes después, se abstuvo durante meses de emitir declaraciones duras sobre Israel, hasta septiembre pasado, cuando se unió a otros líderes para describir las acciones de Israel en Gaza como genocidio.(...)

lula Luiz Inacio Lula da Silva criticó el genocidio en Gaza y por eso Israel lo pasó de amigo a enemigo.

"No es absoluto"

Según el profesor Leibner, la mayoría de los gobiernos centroamericanos actualmente son convenientes para Israel. "Pero también está Nicaragua, una dictadura conocida por su hostilidad hacia Israel; Guatemala, que no tiene un rumbo claro [su embajada está en Jerusalén y mantiene relaciones amistosas con Israel, pero también reconoce un Estado palestino y ha expresado su preocupación por la situación humanitaria en Gaza durante la guerra]; y, por supuesto, México, que es crítico con Israel", dice, señalando que incluso el pequeño Belice ha solicitado sumarse a la demanda contra Israel en La Haya.

En Sudamérica, junto con Venezuela y Colombia —ambos actualmente opuestos a la política israelí—, Leibner también señala a Uruguay, gobernado por una coalición de izquierda moderadamente crítica con Israel, «y, por supuesto, al enorme Brasil, donde la izquierda actualmente domina», afirma. «Así que sí, ahora hay un conjunto de acontecimientos de derecha y extrema derecha que complacen a Netanyahu, pero en general las tendencias son mixtas. No se puede salir con un titular como el que usó Netanyahu».

El profesor Kacowicz afirma que los resultados electorales en Chile, Bolivia y Honduras, junto con las enérgicas medidas de Trump contra Venezuela y sus amenazas hacia Colombia, podrían indicar el inicio de un giro a la derecha en América Latina. Sin embargo, subraya, la tendencia dista mucho de ser absoluta.

"Podría ocurrir en las elecciones de 2026 en Brasil y Colombia, y hemos visto que Milei obtuvo un resultado mucho mejor de lo esperado en las elecciones intermedias de Argentina ", dice. "¿Tiene que ver con Trump? Es una parte, pero no todo. Así como hace 20 años hubo una marea rosa en América Latina [una ola de movimiento hacia la izquierda, aunque una izquierda más suave que el comunismo], ahora parece haber una tendencia gris hacia la derecha. Pero no es absoluto. No significa que todos los países del continente se volverán derechistas".

-------------------------

