Marcelo Tinelli tomó una inesperada decisión que paralizó a todos

”En ese sentido, Tinelli le tuvo que decir a Candelaria que eso ya no lo podía bancar y que ella tenía que volver a trabajar, entonces ella fue y volvió a OnlyFans, que lo había tenido que cerrar porque a Coti Sorokin, su marido en ese entonces, no le gustaba nada que tuviera uno. Es dato, no es opinión”, lanzó el periodista en el programa de Moria Casán.

