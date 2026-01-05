Marcelo Tinelli parecía tener todo resuelto cuando empezó con su programa de streaming en Carnaval pero al poco tiempo los problemas no tardaron en aparecer. El conductor tuvo que dejar el proyecto y está en boca de todos por sus escándalos económicos y familiares.
MOMENTOS DIFÍCILES
Marcelo Tinelli tomó una inesperada decisión que paralizó a todos
Marcelo Tinelli vive un presente difícil y tomó una decisión con su hija Cande Tinelli que dejó a muchos totalmente sorprendidos.
Lo cierto es que Tinelli no solo debe dinero a mucha gente y tiene la gran mancha de todo lo que pasó en San Lorenzo, sino que poco a poco se acerca a sus hijas después del escándalo familiar que salió a la luz con Juanita Tinelli. Fueron meses muy movidos para el famoso.
Marcelo Tinelli y una decisión extrema
Hoy en día Tinelli intenta salir adelante de la manera que puede pero su fortuna no es lo que era. Al margen de todas las deudas que tiene y sigue acumulando, el conductor no lidera un proyecto grande desde hace mucho tiempo y por esa razón tuvo que hacer un pedido a sus hijos.
Todo parece indicar que Tinelli ya no puede mantener el estilo de vida de todos sus hijos y Cande Tinelli tomó una medida extrema. Según pudo indicar Gustavo Méndez, este le pidió que vuelva a trabajar para poder solventar ciertos gastos. La misma tomó una determinación al instante.
Tras esto, Candelaria Tinelli volvió a activar su cuenta para adultos de OnlyFans. En ella sube fotos bastante sugerentes y que dejan mucho dinero por mes. Todo parece indicar que la cerró porque su marido, Coti, le dijo que lo haga.
”En ese sentido, Tinelli le tuvo que decir a Candelaria que eso ya no lo podía bancar y que ella tenía que volver a trabajar, entonces ella fue y volvió a OnlyFans, que lo había tenido que cerrar porque a Coti Sorokin, su marido en ese entonces, no le gustaba nada que tuviera uno. Es dato, no es opinión”, lanzó el periodista en el programa de Moria Casán.
