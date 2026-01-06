River tiene una historia sumamente rica donde jugadores de talla mundial vistieron la camiseta de la banda en diferentes puntos de sus casi 125 años de vida. Sin embargo una de las penas más grandes es no haber podido tener a nada menos que Lionel Messi, quien realizó pruebas y quedó aprobado, pero no pudo quedarse.
CONTÓ LA VERDAD
Messi se sinceró y reveló quién tumbó su llegada a River: "Ahí se cortó todo"
Lionel Messi brindó una entrevista para Luzu TV donde reveló el verdadero motivo por el que no llegó a las inferiores de River.
Alrededor de Messi y River hubo un sinfín de rumores. Durante mucho tiempo se dijo que los directivos del Millonario no ficharon a la Pulga cuando era tan solo un niño por no tener intenciones de hacerse cargo de su tratamiento hormonal para el crecimiento. Sin embargo fue el capitán de la Selección Argentina el que contó la verdadera razón por la que no llegó a vestir la camiseta de La Banda.
En una entrevista brindada a Luzu TV, el propio Lionel Messi le reveló a Nicolás Occhiato y Diego Lewkowicz lo que fue su pequeño paso por River, el cual no pasó de una serie de pruebas. “Fui a River por mi cuenta. Hice una prueba, me quedé entrenando. A los 10 días volví y River me dijo que quería que me quede, que se hacían cargo del tratamiento”, comentó en primer lugar.
En la misma línea agregó: “Me hubiese quedado en la pensión. Pero me dijeron que por el pase no podían hacer nada, que tenía que ir yo a Newell’s a pedirlo. Y cuando fui, obviamente no me lo daban. Ahí se cortó todo”, aseveró Messi, remarcando que fue por culpa de la Lepra que no se terminó dando su llegada a River a pesar de que el Millonario estaba dispuesto a darle pensión y tratamiento médico.
La bronca de los Messi con Newell's
“El tratamiento en Newell’s era muy caro, el club dijo que se iba a hacer cargo. La empresa de mi viejo se hacía cargo de una parte, pero así y todo no llegábamos. Le hacían ir todos los días a mi vieja a buscar plata y cuando le decían que se la iban a dar, le daban 5 o 10 pesos. La caminaban. Por eso la calentura de mi vieja con Newell’s. Con las personas que estaban en ese momento, no con el club. Porque, entre comillas, por eso después pasó todo lo que pasó. Que me fui a Barcelona, que la mitad de la familia se separó”, reveló el astro rosarino.
De esta manera el propio Messi remarcó que los directivos de Newell’s no solo que no se hicieron cargo de su tratamiento, sino que además fueron los culpables de que no se diera su llegada a River. Más tarde apareció Barcelona y el resto es historia conocida, un el zurdo haciendo historia grande en Cataluña, pero nunca olvidando su acento rosarino y su amor por la Argentina.
Más en GOLAZO 24
Racing aceleró y va por un peso pesado del plantel de River
Fabra sorprende a todos y negocia con un grande de la Argentina tras su salida de Boca
Impacto en Boca por lo que se dio a conocer sobre Exequiel Zeballos
River vs Racing y otro capítulo en un mercado de pases: Tiembla Gustavo Costas