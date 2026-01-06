Messi se sinceró y reveló quién tumbó su llegada a River: "Ahí se cortó todo"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/BandaRoja_/status/2008568963035181290?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2008568963035181290%7Ctwgr%5Eff512a004b6144b71e38a81a731590c142c15ebc%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbolavip.com%2Far%2Fmessi%2Fmessi-revelo-quien-fue-el-culpable-de-su-llegada-trunca-a-river-me-ofrecian-pagarme-todo&partner=&hide_thread=false "Fui a #River, hice una prueba. Lo hice por mi cuenta".



"A los 10 días volví, River me dijo que me quede. Que se iba a hacer cargo del tratamiento".



Lionel Messi contando que fue por su cuenta a probarse con la banda roja.pic.twitter.com/VP2g2qvapH — Banda Roja (@BandaRoja_) January 6, 2026

La bronca de los Messi con Newell's

“El tratamiento en Newell’s era muy caro, el club dijo que se iba a hacer cargo. La empresa de mi viejo se hacía cargo de una parte, pero así y todo no llegábamos. Le hacían ir todos los días a mi vieja a buscar plata y cuando le decían que se la iban a dar, le daban 5 o 10 pesos. La caminaban. Por eso la calentura de mi vieja con Newell’s. Con las personas que estaban en ese momento, no con el club. Porque, entre comillas, por eso después pasó todo lo que pasó. Que me fui a Barcelona, que la mitad de la familia se separó”, reveló el astro rosarino.