Fabra sorprende a todos y negocia con un grande de la Argentina tras su salida de Boca

Fabra llegaría como reemplazo directo de Báez con la facilidad además de que al tener el pase en su poder no es necesario negociar con otro club por la compra de la ficha. Hasta el momento no hubo una respuesta del colombiano pero lo que sí se sabe es que su intención es seguir en la Argentina, por lo que esto le da más chances a San Lorenzo de lograr la contratación. ¿Lo conseguirá?

