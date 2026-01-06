El final del 2025 para Boca trajo consigo el final de varios contratos en el plantel profesional. Uno de los que finalmente culminó su vínculo y se despidió del Xeneize fue Frank Fabra, que pasó los últimos dos años prácticamente sin jugar, y que ahora podría seguir su carrera en otro grande de la Argentina.
INESPERADO
Fabra sorprende a todos y negocia con un grande de la Argentina tras su salida de Boca
Luego de terminar su contrato con Boca y quedar libre, Frank Fabra negociar para firmar en otro grande de la Argentina.
Luego de lo que fue la final de la Copa Libertadores 2023, el ciclo de Fabra en Boca quedó prácticamente terminado. El lateral colombiano vio la tarjeta roja luego de darle una cachetada a un rival y esta fue la gota que rebalsó el vaso con los hinchas, recordando también una expulsión que había tenido en las semifinales de Copa Libertadores 2021 frente a Atlético Mineiro.
Ningún entrenador se animó a darle titularidad desde entonces y la realidad es que Fabra tampoco mostró muchas intenciones de marcharse de Boca ya que ninguna institución le ofreció la posibilidad de cobrar el altísimo salario que percibía en el Xeneize. Finalmente todas las partes entendieron que el verdadero final llegaría en el momento que se termine el contrato.
San Lorenzo negocia con Frank Fabra
Ahora Fabra se encuentra con el pase en su poder y cuando parecía que tenía todos los boletos para dejar el país, un grande del fútbol argentino aceleró para quedárselo ahora mismo. El club que comenzó a negociar con el lateral colombiano es San Lorenzo de Almagro, lo que sin dudas sería uno de los pases del mercado de pases sobre todo por la situación económica del Ciclón.
Por estas horas San Lorenzo está terminando de definir la venta de Elías Báez, lateral izquierdo, al Atlanta United de la MLS en una cifra cercana a los 3 millones de dólares. Con este ingreso el Ciclón pretende levantar inhibiciones y también conseguir un poco de aire financiero para poder sumar refuerzos. Es acá donde entra la chance de sumar a Fabra.
Fabra llegaría como reemplazo directo de Báez con la facilidad además de que al tener el pase en su poder no es necesario negociar con otro club por la compra de la ficha. Hasta el momento no hubo una respuesta del colombiano pero lo que sí se sabe es que su intención es seguir en la Argentina, por lo que esto le da más chances a San Lorenzo de lograr la contratación. ¿Lo conseguirá?
