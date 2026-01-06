Impacto en Boca por lo que se dio a conocer sobre Exequiel Zeballos

Por el momento no hay novedades concretas al respecto, pero quien sí aportó información relevante sobre el futuro de Zeballos fue el periodista Federico Cristofanelli, quien aseguró: “Boca le va a renovar el contrato al Changuito Zeballos. Tiene vínculo hasta diciembre, había una diferencia y no se sabía qué iba a pasar. El mercado es largo y no sé qué ocurrirá con el Chango, pero lo cierto es que están ajustando detalles en la extensión y en los próximos días se va a anunciar oficialmente”.

El hecho de que su contrato finalice en diciembre de este año podía abrir la puerta a una posible presión del jugador para ser transferido. Sin embargo, una renovación implicaría que cualquier club interesado deba realizar una oferta importante para llevárselo.

El mercado recién comienza, pero todo indica que Zeballos será uno de los pilares de Boca en la próxima Copa Libertadores.

Con la ratificación de Claudio Úbeda al frente del plantel de Boca Juniors, al menos hasta junio de 2026, el Xeneize retomó los entrenamientos de cara a una nueva temporada, en la que disputará la Copa Libertadores.

Si bien circulan algunos nombres como posibles refuerzos, por el momento el club de la Ribera no ha concretado ninguna incorporación.

Marino Hinestroza, Alexis Cuello y “Chimi” Ávila son los futbolistas que aparecen en carpeta para reforzar la delantera xeneize.

Con el correr de los días se esperan novedades y definiciones respecto al mercado de pases.

Aunque todavía restan algunos días para el debut oficial, ya se conocen los primeros compromisos de Boca en el Torneo Apertura:

Fecha 1: Boca vs. Deportivo Riestra – Domingo 25 de enero 18:30 horas

Fecha 2: Estudiantes (LP) vs. Boca – Miércoles 28 de enero 22:15 horas

Fecha 3: Boca vs. Newell’s – Domingo 1 de febrero 2 19:15 horas

