Boca Juniors ya tiene la mirada puesta en el 2026 tras un flojo 2025. Uno de los jugadores que atravesó un año irregular fue Edinson Cavani, quien comenzó el nuevo año de una forma particular y generó polémica en el club de la Ribera.
¿QUÉ PASÓ?
Edinson Cavani nuevamente en el centro de la polémica en Boca Juniors
Otra vez Edinson Cavani está en el centro de la polémica en Boca Juniors. ¿Qué pasó con el delantero uruguayo?
El Xeneize ratificó a Claudio Úbeda como entrenador principal y disputará la fase de grupos de la Copa Libertadores, el gran objetivo del club, teniendo en cuenta que no participa de esa instancia desde 2023.
Edinson Cavani en el centro de la polémica
Desde lo estadístico y desde lo físico, el 2025 de Edinson Cavani estuvo lejos de ser bueno en Boca Juniors.
El delantero uruguayo disputó 24 partidos —19 como titular— de los 44 posibles del Xeneize y convirtió apenas cinco goles, sin lograr ser determinante en la mayoría de los encuentros.
El ex Manchester United no estuvo al ciento por ciento ante Alianza Lima en la fase preliminar de la Copa Libertadores, ni tampoco en la eliminación frente a Independiente en los cuartos de final del Torneo Apertura. En el Mundial de Clubes se perdió los dos primeros partidos y su regreso, ante Auckland City, fue flojo. Por último, en el Clausura volvió a quedar en el centro de la escena al no poder completar el partido en la eliminación frente a Racing Club.
El aspecto físico aparece como el principal inconveniente del centrodelantero y, para colmo, ayer domingo 4 de enero se conoció una noticia que generó sorpresa y enojo entre los hinchas.
Según informó Diario Olé, Cavani inició la pretemporada de manera diferenciada debido a una molestia en la zona lumbar.
Habrá que ver si el trabajo de pretemporada le permite ponerse a punto desde lo físico y si finalmente logra tener un año de consagración en el club de la Ribera.
Más sobre Boca Juniors
Con la ratificación de Claudio Úbeda al frente del plantel de Boca, al menos hasta junio de 2026, el Xeneize volvió a los entrenamientos de cara a un nuevo año, en el que disputará la Copa Libertadores.
Si bien circulan algunos nombres de posibles refuerzos, por el momento el club de la Ribera no ha concretado ninguna incorporación.
Marino Hinestroza, que parecía estar confirmado, por ahora está en stand-by y no hay certeza de que su futuro esté en Boca.
Alexis Cuello y Chimi Ávila son los jugadores que podrían sumarse al Xeneize para reforzar la delantera.
Con el correr de los días, seguramente habrá más confirmaciones, ya que Juan Román Riquelme es consciente de lo que está en juego este año.
Se trata de la "última bala", teniendo en cuenta que el próximo año habrá elecciones y todas las miradas estarán puestas en ese evento.
