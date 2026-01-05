Edinson Cavani nuevamente en el centro de la polémica en Boca Juniors

El aspecto físico aparece como el principal inconveniente del centrodelantero y, para colmo, ayer domingo 4 de enero se conoció una noticia que generó sorpresa y enojo entre los hinchas.

Según informó Diario Olé, Cavani inició la pretemporada de manera diferenciada debido a una molestia en la zona lumbar.

image

Habrá que ver si el trabajo de pretemporada le permite ponerse a punto desde lo físico y si finalmente logra tener un año de consagración en el club de la Ribera.

Con la ratificación de Claudio Úbeda al frente del plantel de Boca, al menos hasta junio de 2026, el Xeneize volvió a los entrenamientos de cara a un nuevo año, en el que disputará la Copa Libertadores.

Si bien circulan algunos nombres de posibles refuerzos, por el momento el club de la Ribera no ha concretado ninguna incorporación.

Marino Hinestroza, que parecía estar confirmado, por ahora está en stand-by y no hay certeza de que su futuro esté en Boca.

Alexis Cuello y Chimi Ávila son los jugadores que podrían sumarse al Xeneize para reforzar la delantera.

Con el correr de los días, seguramente habrá más confirmaciones, ya que Juan Román Riquelme es consciente de lo que está en juego este año.

image

Se trata de la "última bala", teniendo en cuenta que el próximo año habrá elecciones y todas las miradas estarán puestas en ese evento.

