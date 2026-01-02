Marcelo Gallardo sacude River e incorpora un campeón de la Copa Libertadores

Seguramente, entre Trapito y Franco Armani se encuentre el mejor arquero de River en el siglo XXI, y ahora ambos trabajarán juntos de cara a la temporada 2026.

Cabe recordar que el 18 de febrero de 2024, Barovero regresó al Monumental como arquero de Banfield y recibió una emotiva ovación por parte de todo el público millonario.

image

Más sobre River de Marcelo Gallardo

Luego de un flojo 2025, River Plate busca dar vuelta la página en 2026 y ya trabaja pensando en lo que será la nueva temporada.

Las primeras incorporaciones en ese sentido fueron Fausto Vera y Aníbal Moreno, y todo indica que no serán las únicas caras nuevas para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

Más allá de los refuerzos en la mitad de la cancha, las otras posiciones que River pretende reforzar son marcador central, lateral derecho, lateral izquierdo, volante creativo y delantero.

En las últimas horas han circulado varios nombres, aunque por el momento no hay certezas firmes sobre nuevas incorporaciones, más allá de los dos refuerzos ya confirmados en el mediocampo.

image

Quien sí estaría muy cerca de llegar al Millonario es el lateral izquierdo Matías Viña, actualmente en Flamengo y tricampeón de la Copa Libertadores, teniendo en cuenta sus títulos obtenidos durante su paso por Palmeiras.

+ EN GOLAZO 24

Davoo Xeneize reveló de qué equipo sería si no fuese de Boca

Nuevo escándalo de Marcelo Moretti en San Lorenzo: Se la agarró con un periodista

Gabriel Anello sorprendió a todo River por Sebastián Villa: "va a jugar"

Gastón Edul aseguró que Racing rompe el mercado con un jugador de élite: "Dio el ok"