Marcelo Gallardo busca cambiar la imagen de River Plate tras lo que fue un flojo 2025. Con ese objetivo, el Muñeco decidió incorporar a un campeón de la Copa Libertadores con el Millonario, apuntando a mejorar el rendimiento mostrado en el año que finalizó hace apenas unos días.
FUERTE DECISIÓN
Marcelo Gallardo sacude River e incorpora un campeón de la Copa Libertadores
Marcelo Gallardo tomó una decisión importante en River Plate. Un jugador que salió campeón de la Copa Libertadores e ídolo vuelve al Millonario.
El club de Núñez disputará la Copa Sudamericana en 2026, además de las competiciones locales, en gran parte como consecuencia de lo realizado a lo largo de 2025. River ya concretó algunas incorporaciones y va por más en el mercado de pases.
Marcelo Gallardo suma a un campeón de la Copa Libertadores
Mucho se ha hablado en River Plate sobre la posibilidad de incorporar futbolistas que ya hayan sido campeones en la institución. Si bien varios de los regresos no tuvieron el mejor segundo ciclo, Marcelo Gallardo volvió a apostar por un nombre con historia en el club.
En este caso, no se trata precisamente de un jugador, aunque en su momento lo fue y de gran manera. Marcelo Barovero se sumará a la estructura del Muñeco como parte del cuerpo técnico.
La información fue confirmada por el periodista Javier Gil Navarro, quien anunció: “Un histórico de la era Gallardo se suma al cuerpo técnico de River: Barovero será entrenador de arqueros y viajará a la pretemporada”.
Seguramente, entre Trapito y Franco Armani se encuentre el mejor arquero de River en el siglo XXI, y ahora ambos trabajarán juntos de cara a la temporada 2026.
Cabe recordar que el 18 de febrero de 2024, Barovero regresó al Monumental como arquero de Banfield y recibió una emotiva ovación por parte de todo el público millonario.
Más sobre River de Marcelo Gallardo
Luego de un flojo 2025, River Plate busca dar vuelta la página en 2026 y ya trabaja pensando en lo que será la nueva temporada.
Las primeras incorporaciones en ese sentido fueron Fausto Vera y Aníbal Moreno, y todo indica que no serán las únicas caras nuevas para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo.
Más allá de los refuerzos en la mitad de la cancha, las otras posiciones que River pretende reforzar son marcador central, lateral derecho, lateral izquierdo, volante creativo y delantero.
En las últimas horas han circulado varios nombres, aunque por el momento no hay certezas firmes sobre nuevas incorporaciones, más allá de los dos refuerzos ya confirmados en el mediocampo.
Quien sí estaría muy cerca de llegar al Millonario es el lateral izquierdo Matías Viña, actualmente en Flamengo y tricampeón de la Copa Libertadores, teniendo en cuenta sus títulos obtenidos durante su paso por Palmeiras.
