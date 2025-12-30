River va por todo: El tricampeón de la Copa Libertadores que quiere Gallardo

Una de las posiciones que quiere reforzar el DT es el lateral izquierdo y ya son varios los nombres que sonaron para dicho sector.

En las últimas horas, el Millonario ofertó por Matías Viña, defensor uruguayo que actualmente se desempeña en Flamengo pero no tiene minutos.

El futbolista fue campeón de la Copa Libertadores con Palmeiras en el 2020 y 2021 y si bien no fue titular, también sumó a su palmarés el campeonato logrado por Flamengo en el 2025.

Según informó el periodista especializado en mercado de pases Germán García Grova: "River negocia con Flamengo por Matías Viña Busca una cesión por 12 meses con opción de compra.".

River Plate ya piensa en el 2026

stá claro que el 2025 de River Plate no fue el esperado y que el principal objetivo de Marcelo Gallardo es cambiar la imagen de cara a la temporada 2026.

En ese contexto, el Millonario ya incorporó a dos futbolistas para reforzar la mitad de la cancha: Fausto Vera y Aníbal Moreno. Según informó Gustavo Yarroch, el entrenador considera que el principal déficit del plantel se encuentra en el mediocampo, motivo por el cual se movió con rapidez para sumar jugadores que puedan desempeñarse en esa zona.

Más allá de estas incorporaciones, River continúa activo en el mercado y apunta a reforzar otras posiciones clave. En la zaga central, Jhohan Romaña aparece como uno de los nombres que interesan. También se buscan laterales por ambos costados, tanto derecho como izquierdo, donde Matías Viña entra en el radar.

En el rubro creativo, Gallardo pretende sumar un volante con características ofensivas y los nombres que figuran en carpeta son Benjamín Domínguez, Santino Andino y Tadeo Allende. En cuanto al ataque, si bien todavía no trascendieron apellidos, se trata de una posición prioritaria para el cuerpo técnico.

A priori, la principal inversión del mercado estaría destinada al centro del ataque, teniendo en cuenta el tope de gasto fijado por el presidente Stéfano Di Carlo. Cabe recordar que River disputará la Copa Sudamericana 2026, además de las competencias locales.

