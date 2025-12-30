El dólar estadounidense se dirige hacia su caída anual más pronunciada desde 2017, aunque en la Argentina es al revés: "Este ha sido uno de los peores años para el desempeño del dólar en la historia de los tipos de cambio flotantes", dijo George Saravelos, director global de investigación cambiaria en Deutsche Bank, a Financial Times, refiriéndose al más de medio siglo durante el cual los valores de las monedas han sido fijados por el mercado en lugar de estar vinculados al oro.
MAYOR CAÍDA ANUAL DESDE 2017
En Argentina el dólar sigue de moda pero en el mundo se desploma
Financial Times: "El dólar se encamina a su mayor caída anual en casi una década" (en verdad, desde 2027), y puede resultar peor pero Argentina es diferente.
Los analistas recuerdan que en 2026 Donald Trump definiriá el próximo presidente de la Reserva Federal, y es probable que haya más caídas para el dólar si se considera que el sucesor de Jay Powell cederá ante los pedidos de la Casa Blanca de recortes de tasas de interés más profundos.
- "Si bien la debilidad inicial del dólar fue provocada por el lanzamiento de aranceles agresivos por parte de Trump contra los socios comerciales de USA en abril (en un momento llegó a caer un 15% frente a las principales monedas antes de recuperar algo de terreno), la reanudación de los recortes de tasas por parte de la Fed en septiembre lo ha mantenido bajo presión."
- "La perspectiva de que la Fed vuelva a reducir las tasas el próximo año mientras otros bancos centrales, incluido el Banco Central Europeo, mantienen o incluso aumentan los costos de los préstamos, hará caer al dólar, según analistas e inversores."
Consecuencias
El desempeño del dólar, que sigue siendo la moneda global de las transacciones importantes, repercute en empresas, inversores y bancos centrales. Su debilidad este año ha sido una ventaja para los exportadores estadounidenses.
Según FT, los inversores en bonos han dicho al Tesoro estadounidense que están preocupados de que Kevin Hassett, uno de los principales candidatos para suceder a Powell, baje las tasas para complacer a Trump.
Mark Sobel, ex funcionario del Tesoro y presidente del grupo de expertos estadounidense OMFIF, dijo: “La erosión de los pilares fundamentales del dominio del dólar por parte de Trump puede ser un efecto muy lento y a largo plazo, pero aún pesa en la mente de los participantes”.
Los optimistas del dólar dicen que el auge de la inversión en inteligencia artificial hará que la economía estadounidense crezca más rápido que la europea el próximo año, lo que limitará el margen de la Fed para recortar las tasas agresivamente.
Kit Juckes, estratega cambiario de Société Générale, dijo: “No creemos que la política económica del presidente Trump pueda descarrilar la revolución tecnológica que está ocurriendo en la costa oeste de Estados Unidos”.
Pero los analistas advierten que es posible que mayores ganancias de las acciones estadounidenses el próximo año no impulsen al dólar.
