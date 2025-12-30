En Argentina el dólar sigue de moda pero en el mundo se desploma

Los optimistas del dólar dicen que el auge de la inversión en inteligencia artificial hará que la economía estadounidense crezca más rápido que la europea el próximo año, lo que limitará el margen de la Fed para recortar las tasas agresivamente.

Kit Juckes, estratega cambiario de Société Générale, dijo: “No creemos que la política económica del presidente Trump pueda descarrilar la revolución tecnológica que está ocurriendo en la costa oeste de Estados Unidos”.

Pero los analistas advierten que es posible que mayores ganancias de las acciones estadounidenses el próximo año no impulsen al dólar.

-------------------

Otras noticias de Urgente24

Más aumentos para el 1ro de enero: Oficializaron las subas en el gas

La crisis en SanCor sumó un nuevo capítulo clave

Tampoco hoy 30/12 está vigente Inocencia Fiscal: Falta Boletín Oficial pero aquí el texto completo

"La aprobación de Javier Milei a fines de 2025 está un punto por debajo de la que tenía en 2024"