La escena más polémica de Stranger Things 5 no tuvo monstruos ni portales, pero desató una discusión que Netflix no esperaba y puso a la serie frente a sus propios límites. Noah Schnapp, quien hace de Will Byers, habló sobre ese momento, explicó por qué era inevitable y dejó definiciones que reordenan el debate alrededor del final de Stranger Things.
NO ESQUIVÓ LA POLÉMICA
Noah Schnapp habló del momento más criticado de 'Stranger Things' en Netflix
Noah Schnapp (Will Byers) rompió el silencio sobre la escena de 'Stranger Things' en Netflix tildada de "woke" y dejó una frase que incomodó a todos por igual.
Noah Schnapp explicó el punto de quiebre emocional de Will Byers
Desde el primer minuto de la serie, allá por 2016, Will Byers era distinto. No solo por ser el chico que desaparece, sino por cómo el mundo lo mira y lo empuja a los márgenes. Su propio padre lo llamaba "rarito", Joyce lo defendía a los gritos y sus amigos crecían mientras él quedaba siempre un paso atrás. Ahí es cuando surge la escena tan comentada del episodio 7 de la quinta temporada, la conclusión lógica de una historia largamente estirada.
Noah Schnapp, actor que interpreta a Will, contó en entrevistas con Variety y en contenido oficial de Netflix los momentos previos a leer sus líneas. "Estaba muy nervioso por ver cómo los Duffer iban a escribir esa escena, porque era algo muy importante para mí", dijo el actor, que leyó el guion solo en su cuarto y terminó llorando. " Cuando terminé de leerla, les escribí y les dije: esto es hermoso, esto es exactamente lo que tenía que ser".
Todo estuvo calculado, incluso la decisión de que Will diga "no me gustan las chicas" en lugar de decir "soy gay" directamente. "Tenemos que recordar que estamos en los años 80. Decir esa palabra daba miedo. Incluso hoy cuesta, imaginate en ese contexto", explicó Schnapp. Lejos de lo declamativo, la escena se apoya en los silencios, las miradas y una reacción colectiva que incluye a Joyce, Jonathan y todo el grupo, sin un discurso grandilocuente pero con una contención clara para su amigo.
Además, la serie ata esa confesión con algo central de la temporada: el verdadero superpoder de Will aparece recién cuando deja de esconderse. Ross Duffer lo explicó así: "Era fundamental que Will se aceptara para llegar a la batalla final con una confianza que nunca había tenido". No había mensaje oculto ni bajada de línea, solo una regla básica del relato: lo que no se dice, te debilita.
La polémica, el desgaste y una serie que llega justa al final
El problema es que este momento íntimo llega cuando Stranger Things ya arrastra cansancio. La polémica por lo supuestamente "woke" de la escena dice más del estado de la base de fanáticos que de la escena en sí. Muchos de los que se quejan hoy aplaudieron durante años una serie sobre chicos distintos, excluidos y perseguidos por ser lo que son. La diferencia es que ahora lo que antes se insinuaba hoy se volvió explícito.
Schnapp también habló del impacto personal que tuvo filmar esa escena frente a todo el elenco. "Fue totalmente terapéutico y catártico. Yo nunca había podido sentar a todos mis compañeros y contarles mi propia historia, y hacerlo a través de Will fue muy fuerte", contó. Hubo jornadas de más de doce horas grabando el monólogo, repeticiones eternas y un equipo que se quedó acompañándolo incluso cuando no estaba en plano.
Mientras tanto, Netflix festeja con los números: 59,6 millones de visualizaciones en cinco días, todas las temporadas de la serie otra vez en el Top 10 global y un final dividido en partes para estirar la conversación hasta Año Nuevo, según datos oficiales de la plataforma. El éxito comercial es indiscutible, aunque la discusión pasa por otro lado.
Stranger Things empezó como una historia chica, emotiva, concentrada. Con el tiempo se convirtió en una franquicia enorme, con episodios larguísimos, subtramas que se repiten y una sensación constante de estar llegando tarde a lo que alguna vez fue natural.
La "salida del armario" de Will funciona porque es humana, porque está bien actuado y porque Schnapp lo sostiene con el cuerpo, pero también deja en evidencia cuánto se demoró la serie en animarse a decir lo que ya sabía.
En su despedida en Instagram, Schnapp escribió algo que resume mejor que cualquier análisis lo que queda de Stranger Things: "La conexión es lo que nos mantiene vivos. Y solo podemos conectar de verdad cuando dejamos que los demás vean quiénes somos". El actor lo entendió. Ahora falta saber si la serie también.
