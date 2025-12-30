Noah Schnapp habló del momento más criticado de 'Stranger Things' en Netflix

image El actor Noah Schnapp vivió esta escena como algo personal, necesario y honesto dentro del contexto histórico.

La polémica, el desgaste y una serie que llega justa al final

El problema es que este momento íntimo llega cuando Stranger Things ya arrastra cansancio. La polémica por lo supuestamente "woke" de la escena dice más del estado de la base de fanáticos que de la escena en sí. Muchos de los que se quejan hoy aplaudieron durante años una serie sobre chicos distintos, excluidos y perseguidos por ser lo que son. La diferencia es que ahora lo que antes se insinuaba hoy se volvió explícito.

Schnapp también habló del impacto personal que tuvo filmar esa escena frente a todo el elenco. "Fue totalmente terapéutico y catártico. Yo nunca había podido sentar a todos mis compañeros y contarles mi propia historia, y hacerlo a través de Will fue muy fuerte", contó. Hubo jornadas de más de doce horas grabando el monólogo, repeticiones eternas y un equipo que se quedó acompañándolo incluso cuando no estaba en plano.

image La polémica expone más el desgaste de "Stranger Things" que la escena en sí. El momento emociona, pero llega en una serie inflada, exitosa en números, pero lejos de la frescura original.

Mientras tanto, Netflix festeja con los números: 59,6 millones de visualizaciones en cinco días, todas las temporadas de la serie otra vez en el Top 10 global y un final dividido en partes para estirar la conversación hasta Año Nuevo, según datos oficiales de la plataforma. El éxito comercial es indiscutible, aunque la discusión pasa por otro lado.

Stranger Things empezó como una historia chica, emotiva, concentrada. Con el tiempo se convirtió en una franquicia enorme, con episodios larguísimos, subtramas que se repiten y una sensación constante de estar llegando tarde a lo que alguna vez fue natural.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Noah Schnapp (@noahschnapp)

La "salida del armario" de Will funciona porque es humana, porque está bien actuado y porque Schnapp lo sostiene con el cuerpo, pero también deja en evidencia cuánto se demoró la serie en animarse a decir lo que ya sabía.

En su despedida en Instagram, Schnapp escribió algo que resume mejor que cualquier análisis lo que queda de Stranger Things: "La conexión es lo que nos mantiene vivos. Y solo podemos conectar de verdad cuando dejamos que los demás vean quiénes somos". El actor lo entendió. Ahora falta saber si la serie también.

