Una senadora peronista denunció amenazas y escraches de influencers K: Qué pasó

“Es un Presupuesto malo y con pocos recursos, pero es el que existe. No votarlo era dejarle vía libre al Gobierno para manejar los fondos sin ningún control”, planteó. También señaló que la aprobación permitió a los gobernadores renegociar deudas, discutir recursos coparticipables y sostener mínimamente el funcionamiento provincial.

En ese marco, recordó que muchas de las deudas que hoy enfrentan las provincias fueron autorizadas durante gestiones peronistas anteriores, y cuestionó lo que definió como un relato selectivo para atacar a quienes no se alinean con la conducción partidaria.

Críticas al kirchnerismo y al clima interno

Moisés fue especialmente dura al referirse al clima interno del PJ. Afirmó que, en lugar de reconstruir al peronismo tras la derrota electoral de 2023, sectores del espacio optaron por profundizar la confrontación interna.

“Durante estos años nuestro trabajo debía ser recuperar la confianza social. En cambio, se eligió el camino del insulto y la persecución interna”, cuestionó. También rechazó las acusaciones personales que recibió en redes y se defendió de quienes la señalan como “traidora” por su voto.

En ese sentido, remarcó que el rol de un senador es defender los intereses de su provincia, aun cuando eso implique decisiones incómodas dentro de su propio espacio político. “No soy responsable de que votar un Presupuesto se haya convertido en un acto peligroso”, afirmó.

El mensaje a la conducción del PJ

La legisladora también apuntó contra la conducción nacional del Partido Justicialista y reclamó mayor diálogo con los gobernadores y representantes del interior. Sostuvo que el peronismo se está alejando de su tradición federal y recordó que en otros momentos históricos el movimiento acompañó presupuestos incluso en contextos adversos.

En ese marco, trazó una comparación entre Néstor Kirchner y Máximo Kirchner, al destacar la capacidad del expresidente para construir alianzas amplias y advertir que hoy el espacio corre el riesgo de cerrarse sobre sí mismo. “El peronismo no puede convertirse en un espacio chico, cerrado y violento con los propios”, alertó.

Finalmente, Moisés llamó a revisar errores, bajar el nivel de agresión interna y volver a una estrategia política que priorice la calle, el diálogo y la construcción colectiva. “Mientras nos atacamos entre nosotros, el Gobierno sigue gobernando. Esa es la verdadera derrota”, concluyó.

El violento video que difundieron los influencers K

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RodrigoFronzo/status/2004957543458898125&partner=&hide_thread=false Esta es @CarolinaMoises.La rata hija de puta que es Senadora por UxP y votó a favor del presupuesto de Milei.Más casta traidora no se consigue.Vayan a depositarle un poco de amor a su cuenta. #CarolinaMoises #Presupuesto pic.twitter.com/lrhghA6acW — Rodrigo Fronzo (@RodrigoFronzo) December 27, 2025

