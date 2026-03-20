BCRA: Suma US$ 172 MM y logra 53 ruedas de compras al hilo

El Banco Central (BCRA) compró este viernes (20/3) US$172 millones, el monto más alto de marzo, y estiró a 53 ruedas consecutivas la racha con saldo positivo. Con ese resultado, la autoridad monetaria ya acumula más de US$3.700 millones en compras en lo que va de 2026, en una semana que además cerró con un dólar mayorista en baja y una recuperación diaria de las reservas.
Las reservas internacionales terminaron en US$43.808 millones, con una suba de US$106 millones frente a la rueda previa, mientras que el tipo de cambio minorista promedio vendedor se ubicó en $1.414,017, de acuerdo con los datos oficiales difundidos por el BCRA. En paralelo, la TAMAR se ubicó en 26,56% TNA y la BADLAR en 26,25% TNA.
La racha compradora gana peso en el mercado
Más allá del dato puntual del viernes, lo que empieza a pesar es la persistencia de la secuencia. El BCRA sumó US$485 millones en la semana y ya lleva 53 jornadas consecutivas comprando divisas, un comportamiento que refuerza la idea de un mercado oficial con mayor oferta de dólares y menor tensión cambiaria que la vista en otros tramos del programa económico.
Desde enero, cuando comenzó la cuarta etapa del esquema monetario, el Central acumuló compras por US$3.783 millones, un avance que ya supera un tercio de la meta anual que maneja el oficialismo.
Reservas que suben en el día, pero no cierran una gran semana
El repunte de este viernes permitió cortar una racha de siete ruedas consecutivas de caída en las reservas brutas. Sin embargo, el alivio diario no alcanzó para revertir el saldo semanal, ya que las arcas del Central mostraron una baja acumulada de US$1.851 millones.
Esa dinámica vuelve a poner sobre la mesa un punto clave del frente externo. El BCRA puede comprar dólares en el mercado, pero eso no garantiza una mejora lineal del stock de reservas. Los pagos de deuda, los movimientos de valuación de activos y las necesidades financieras del Tesoro siguen condicionando la velocidad con la que las compras se transforman en acumulación efectiva.
El retroceso reciente muestra que la recomposición existe, aunque todavía convive con fuertes exigencias financieras.
Dólar mayorista en baja
Otro dato central de la jornada fue la nueva caída del dólar mayorista, que bajó $4 y cerró en $1.390,50, el valor más bajo del último mes. En la semana, la baja acumulada fue de $9,50, equivalente a 0,7%.
El volumen operado en el segmento contado alcanzó US$357,5 millones, una cifra que volvió a reflejar un mercado abastecido. A la vez, el techo del régimen cambiario quedó en $1.638,52, por lo que el oficial terminó 17,8% por debajo de ese nivel.
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