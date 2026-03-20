BCRA: Suma US$ 172 MM y logra 53 ruedas de compras al hilo

Reservas que suben en el día, pero no cierran una gran semana

El repunte de este viernes permitió cortar una racha de siete ruedas consecutivas de caída en las reservas brutas. Sin embargo, el alivio diario no alcanzó para revertir el saldo semanal, ya que las arcas del Central mostraron una baja acumulada de US$1.851 millones.

Esa dinámica vuelve a poner sobre la mesa un punto clave del frente externo. El BCRA puede comprar dólares en el mercado, pero eso no garantiza una mejora lineal del stock de reservas. Los pagos de deuda, los movimientos de valuación de activos y las necesidades financieras del Tesoro siguen condicionando la velocidad con la que las compras se transforman en acumulación efectiva.

A fines del mes pasado, las reservas habían llegado a US$46.905 millones, el nivel más alto en seis años. A fines del mes pasado, las reservas habían llegado a US$46.905 millones, el nivel más alto en seis años.

El retroceso reciente muestra que la recomposición existe, aunque todavía convive con fuertes exigencias financieras.

Dólar mayorista en baja

Otro dato central de la jornada fue la nueva caída del dólar mayorista, que bajó $4 y cerró en $1.390,50, el valor más bajo del último mes. En la semana, la baja acumulada fue de $9,50, equivalente a 0,7%.

El volumen operado en el segmento contado alcanzó US$357,5 millones, una cifra que volvió a reflejar un mercado abastecido. A la vez, el techo del régimen cambiario quedó en $1.638,52, por lo que el oficial terminó 17,8% por debajo de ese nivel.

Esa distancia le da aire al equipo económico para seguir comprando sin necesidad de convalidar un salto del tipo de cambio. Esa distancia le da aire al equipo económico para seguir comprando sin necesidad de convalidar un salto del tipo de cambio.

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