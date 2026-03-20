Escándalo en San Isidro: Militantes kirchneristas tomaron el municipio durante horas

La ocupación de los kirchneristas y el despliegue de seguridad

La protesta tuvo como protagonistas, entre otros, al funcionario provincial Marcos Cianni y a la propia Schuppisser, quienes junto a militantes se instalaron en el hall del edificio municipal ubicado sobre la calle 9 de Julio.

Con el correr de las horas, la tensión fue en aumento. Desde el entorno del municipio describieron la situación con preocupación: “Cianni tomó la privada de Lanús”.

A partir de la noche, se reforzó la seguridad en la zona con presencia de efectivos de la policía bonaerense y personal privado, que rodearon la manzana comprendida entre 25 de Mayo y la avenida Libertador.

Cruces y acusaciones

Desde la presidencia del Concejo Deliberante calificaron el episodio como una maniobra de presión política:

“Estos son aprietes de un sector marginal del kirchnerismo, que se referencia con el ‘Cuervo’ Larroque”.

Además, remarcaron que el conflicto también responde a disputas internas dentro del peronismo local: “Este grupo viene haciendo amenazas desde febrero”.

En esa línea, cuestionaron la modalidad de protesta y advirtieron: “Los sanisidrenses no vamos a ser rehenes de la interna del PJ, ni vamos a dar un paso atrás frente a los aprietes y la violencia”.

Una interna que sigue escalando

El episodio no fue aislado. Días atrás, durante la apertura de sesiones del Concejo, el mismo sector había protagonizado una protesta dentro del recinto, con interrupciones al discurso del intendente y consignas como “Lanús basura, vos sos la dictadura”.

Detrás del conflicto aparece también una disputa por espacios de poder dentro del cuerpo legislativo. El grupo de Schuppisser reclamaba la presidencia de una comisión, un pedido que no prosperó ni dentro del bloque peronista ni en la conducción del Concejo.

La respuesta del larroquismo

Desde el entorno de Andrés Larroque evitaron profundizar en la polémica, aunque denunciaron una situación de presión sobre la concejal:

“Hubo una situación de apriete hacia la concejala del espacio”.

No dieron más detalles sobre el vínculo directo entre los funcionarios que participaron de la ocupación y el reclamo político en curso.

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