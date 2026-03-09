Reordenamiento del peronismo: Sergio Massa reapareció en Mendoza y se reunió con un intendente

Según los resultados oficiales, el espacio obtuvo el 43,10% de los votos, mientras que la alianza integrada por La Libertad Avanza y Cambia Mendoza quedó en segundo lugar con 40,22%.

La elección tuvo una relevancia particular para el oficialismo municipal porque permitió reforzar su presencia en el Concejo Deliberante. Por primera vez en más de dos décadas, el peronismo local logró una victoria legislativa que le otorgó mayor peso político dentro del órgano deliberativo.

Un regreso en medio del debate dentro del peronismo

La reaparición pública de Massa no pasó desapercibida dentro del escenario político nacional. Su presencia vuelve a ubicarlo en el centro de las especulaciones sobre el proceso de reorganización que atraviesa el peronismo tras la derrota frente a Javier Milei.

En distintos sectores del espacio opositor comenzaron a multiplicarse las reuniones y contactos políticos con la intención de redefinir liderazgos y estrategias hacia el futuro.

En ese marco se conocieron también encuentros entre dirigentes que estuvieron distanciados durante años. Uno de los casos más comentados fue la reunión entre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, referente de Encuentro Republicano Federal.

Por ahora, Massa se mantiene en silencio público y evita pronunciamientos políticos directos sobre el rumbo del espacio.

El libro de Massa que aún no se publicó

Mientras tanto, otro proyecto político del exministro sigue en pausa. Se trata del libro en el que Massa repasa su experiencia al frente del Ministerio de Economía durante el último tramo del gobierno anterior.

La publicación estaba prevista originalmente para marzo del año pasado, coincidiendo con la Feria del Libro, pero finalmente el lanzamiento quedó postergado por distintos factores políticos y editoriales.

El manuscrito, según trascendió, había sido terminado durante el primer trimestre de 2024, cuando el gobierno de Javier Milei recién comenzaba y aún existían interrogantes sobre su estabilidad política.

Sin embargo, el proyecto enfrentó un obstáculo inesperado: el prólogo había sido escrito inicialmente por el expresidente Alberto Fernández. Con el paso del tiempo y en medio de nuevas controversias políticas que rodearon a su figura, la editorial consideró necesario revisar el material.

La posibilidad de reemplazar únicamente el prólogo no resultó viable y obligó a reiniciar el proceso editorial completo, lo que terminó retrasando la publicación.

El libro aborda temas como las tensiones internas dentro del oficialismo durante el último año de gobierno, la relación con el sector empresario y el proceso que derivó en la candidatura de unidad que Massa encabezó en las elecciones presidenciales.

Desde su entorno aseguran que el proyecto sigue en pie y que el lanzamiento podría concretarse hacia fin de año, posiblemente en diciembre. La presentación, según esas versiones, podría realizarse en el microestadio Arenas de Tigre, distrito que fue el punto de partida de la carrera política del dirigente.

Por ahora, Massa mantiene un perfil bajo. Pero su presencia en Mendoza volvió a encender las especulaciones sobre el rol que podría tener en el futuro del peronismo.

