ROSARIO. El impacto de la guerra en Medio Oriente ya se siente en las calles rosarinas. En la ciudad, las pizarras de las estaciones de servicio ya reflejan nuevos valores de los combustibles debido al salto del petróleo por encima de los US$100.
SALTO DEL PETRÓLEO
El conflicto en Medio Oriente ya impacta en la economía argentina
El impacto de la guerra en Medio Oriente ya se siente en las calles de Rosario. Las estaciones de servicio ya cuentan con nuevos valores de combustibles.
Según un relevamiento realizado en las últimas horas, los carteles ya exhibían actualizaciones empujando a la nafta súper hacia valores de referencia más altos y consolidando a los gasoil en torno, o por encima de los $2.000, según la variedad.
El impacto de la Guerra en Medio Oriente: Combustibles más caros
En Rosario, la nafta Súper en una estación YPF figuraba a $1.764 el litro, mientras que Infinia se ofrecía a $1.909. En diésel, Infinia Diesel marcaba $2.043 y Diesel 500 $1.914. El GNC aparecía a $689.
Por su parte, en Puma, la Súper se veía a $1.792, Ion Diesel a $2.123, Puma Diesel a $1.939 y Max Premium a $2.055. En ese caso, el GNC figuraba a $589.
Estos precios se dieron a conocer mientras los mercados globales mostraban nerviosismo por el encarecimiento del crudo y la posibilidad de interrupciones en el abastecimiento, con el foco puesto en el Golfo y el Estrecho de Ormuz.
En ese contexto, no descartan que se registren nuevos incrementos en las próximas horas, por lo que las pizarras de las petroleras podrían volver a modificarse en breve.
Horacio Marín descartó "cimbronazos"
A raíz del revuelo que se generó en las últimas horas, el titular de YPF, Horacio Marín, aseguró que la compañía argentina "no va a generar cimbronazos en los precios".
Por medio de sus redes sociales, expresó: "Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición".
"La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo".
Mercados en rojo
Tal lo informó Urgente24, mientras los países del G7 analizan liberar reservas de petróleo para bajar precios, Argentina anticipa el impacto: sumar dólares por la exportación de crudo a la vez que sufre un gran golpe a los surtidores locales, las tarifas y la ya castigada inflación doméstica.
La tensión por el conflicto en Medio Oriente y el cierre prolongado del Estrecho de Ormuz dispararon el precio del barril de petróleo, que llegó a tocar los US$120 antes de estabilizarse cerca de los US$100. El motivo: ese paso marítimo transita el 20% de la producción petrolera mundial y las compañías de seguros internacionales se negaron a dar cobertura a los barcos en medio de los bombardeos.
En caso de que la tensión internacional siga presionando sobre el barril, el abastecimiento y el costo de la energía global, el precio local queda bajo una lupa cada vez más sensible.
El mercado petrolero inició la semana con una reacción inmediata al conflicto: El Brent subió 10,21% y alcanzó los US$102,11 por barril, mientras el WTI avanzó 14,95% hasta los US$ 104,08, con lo que ambos referentes superaron la barrera de los US$100 en el inicio de la semana.
En los primero momentos, el Brent llegó a subir hasta 20% y tocó US$111,04 por barril, mientras el WTI avanzó hasta 22%.
