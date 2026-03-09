El conflicto en Medio Oriente ya impacta en la economía argentina

En ese contexto, no descartan que se registren nuevos incrementos en las próximas horas, por lo que las pizarras de las petroleras podrían volver a modificarse en breve.

Horacio Marín descartó "cimbronazos"

A raíz del revuelo que se generó en las últimas horas, el titular de YPF, Horacio Marín, aseguró que la compañía argentina "no va a generar cimbronazos en los precios".

Por medio de sus redes sociales, expresó: "Entiendo la incertidumbre que genera la volatilidad del precio internacional del petróleo, por eso creo importante reafirmar nuestra posición".

"La volatilidad y la incertidumbre no genera valor real sino especulación de corto plazo y nosotros buscamos ser confiables en el tiempo".

VER POSTEO EN X

Mercados en rojo

Tal lo informó Urgente24, mientras los países del G7 analizan liberar reservas de petróleo para bajar precios, Argentina anticipa el impacto: sumar dólares por la exportación de crudo a la vez que sufre un gran golpe a los surtidores locales, las tarifas y la ya castigada inflación doméstica.

La tensión por el conflicto en Medio Oriente y el cierre prolongado del Estrecho de Ormuz dispararon el precio del barril de petróleo, que llegó a tocar los US$120 antes de estabilizarse cerca de los US$100. El motivo: ese paso marítimo transita el 20% de la producción petrolera mundial y las compañías de seguros internacionales se negaron a dar cobertura a los barcos en medio de los bombardeos.

En caso de que la tensión internacional siga presionando sobre el barril, el abastecimiento y el costo de la energía global, el precio local queda bajo una lupa cada vez más sensible.

El mercado petrolero inició la semana con una reacción inmediata al conflicto: El Brent subió 10,21% y alcanzó los US$102,11 por barril, mientras el WTI avanzó 14,95% hasta los US$ 104,08, con lo que ambos referentes superaron la barrera de los US$100 en el inicio de la semana.

En los primero momentos, el Brent llegó a subir hasta 20% y tocó US$111,04 por barril, mientras el WTI avanzó hasta 22%.

Más contenidos en Urgente24

Mapa desolador: En rojo, provincias argentinas con pérdida de empresas y empleo

Se fue de Boca peleado con Riquelme y acelera para llegar a River: "Tiene ganas"

Finalissima 2026: La decisión radical de Qatar que impacta en Argentina y España

Panorama desolador en Boca: se confirmó la peor noticia y llora Riquelme

Crisis: Cierra una zapatería histórica y remata todo a precios ultra baratos