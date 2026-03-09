Petróleo: Precio por las nubes, reunión del G7 y la oportunidad de Argentina en Nueva York

Reunión en medio de la suba de precios

trump y el petroleo Donald Trump quiere ser el Emperador del Petróleo. FOTO: xAI / Grok

Según informes del 'Financial Times', la propuesta del G7, liderada por la administración de Donald Trump, contempla una liberación conjunta de entre 300 y 400 millones de barriles. Esta cifra representa aproximadamente un tercio de los 1.200 millones de barriles que los 32 países miembros de la AIE mantienen como reserva de seguridad para crisis de suministro.

Luego de que tres países del G7 expresaran hasta ahora su apoyo a la idea, según el FT, que basa su información en fuentes, y añade que los ministros y el director ejecutivo de la AIE, Fatih Birol, mantendrán una conversación telefónica para debatir el impacto de la guerra de Irán, los precios se moderaron.

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo el lunes que "el uso de reservas estratégicas es una opción contemplada". Francia ostenta actualmente la presidencia rotatoria del G7.

En toda Asia, que obtiene el 60% de su petróleo de Medio Oriente, los precios de las acciones caían y el dólar subía, mientras los responsables buscaban contener el impacto de los precios del petróleo, incluyendo la posibilidad de liberar reservas estratégicas, ante la creciente preocupación de que la interrupción del suministro energético pudiera prolongarse.

El lunes, Irán nombró a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre, Alí Jamenei, como líder supremo, una medida que se espera que provoque la ira de Trump. Los ataques del fin de semana contra las instalaciones de almacenamiento de petróleo iraníes alimentaron los temores de represalias contra las instalaciones energéticas.

Volatilidad extrema

El crudo Brent subió más del 3% en el mercado de futuros de Londres, tras la salida de USA del acuerdo con Irán

El mercado petrolero inició la semana con una reacción inmediata al conflicto: El Brent subió 10,21% y alcanzó los US$102,11 por barril, mientras el WTI avanzó 14,95% hasta los US$ 104,08, con lo que ambos referentes superaron la barrera de los US$100 en el inicio de la semana.

En los primero momentos, el Brent llegó a subir hasta 20% y tocó US$111,04 por barril, mientras el WTI avanzó hasta 22%.

