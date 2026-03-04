Estados Unidos pone la lupa sobre contratos secretos del petróleo en Venezuela

De hecho, el análisis de datos marítimos indica que las exportaciones de crudo venezolano se duplicaron en febrero de 2026 en comparación con enero, alcanzando cerca de 788.000 barriles diarios, lo que sugiere una recuperación en los flujos de petróleo al exterior.

Economía, sanciones y mercado global

Desde una perspectiva económica, los contratos secretos y su revisión subrayan la tensión entre la necesidad de atraer inversiones y la presión de las sanciones internacionales. Al mantener en confidencialidad los acuerdos, tanto inversionistas como Caracas buscaban esquivar las restricciones estadounidenses que han limitado durante años el acceso de PDVSA a financiamiento, tecnología y mercados clave.

La reciente implicación directa de Washington en auditar estos acuerdos —junto con la firma de nuevos contratos públicos de suministro— también refleja un cambio estratégico asociado con el levantamiento parcial de sanciones energéticas. Esto podría tener efectos de largo alcance sobre la industria petrolera venezolana, que posee algunas de las reservas más grandes de crudo pesado del mundo y un enorme potencial de producción si se superan las barreras logísticas y de financiamiento.

El escrutinio también abre interrogantes para los mercados globales. Con las tensiones en Medio Oriente y la reconfiguración de flujos energéticos, el crudo venezolano se vuelve más estratégico tanto para refinadores estadounidenses como para Europa, dada su proximidad geográfica y características que encajan con las refinerías del Golfo de México.

Venezuela hoy

A pesar de estas señales de reactivación, persisten desafíos estructurales. La producción petrolera de Venezuela ha estado muy por debajo de sus niveles históricos debido a la caída de inversiones, deterioro de infraestructura y el impacto de sanciones.

La revisión de contratos podría ralentizar nuevas inversiones si genera incertidumbre legal o reputacional para empresas interesadas en participar en el país.

Además, aunque Estados Unidos autorizó licencias que permiten la participación de empresas como Chevron en proyectos venezolanos, la necesidad de garantías legales y estabilidad contractual será clave para atraer capitales a largo plazo.

Estados Unidos afrontará elecciones legislativas este año, por lo que el gobierno de Trump no querría que aumenten los precios. Para eso, asegurar un precio del petróleo estable es fundamental. Por otro lado, la relación de Rusia y China con Maduro hace que se pongan los ojos sobre el rol de esos países en estos contratos petroleros confidenciales.

