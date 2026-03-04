Las profecías de Nostradamus que anticiparon la guerra entre EEUU e Irán

"Siete meses de gran guerra": ¿una advertencia con fecha?

Otra profecía advierte: "Siete meses de gran guerra, gente muerta por el mal". Los creyentes sugieren que podría señalar la duración del conflicto en Irán, donde más de 1.000 personas perdieron la vida desde que comenzaron los ataques tras el asesinato del Ayatolá Ali Khamenei.

image

Los historiadores advierten que las cuartetas son vagas por diseño. Pero eso no frena el furor popular: cada vez más personas buscan en los versos de Nostradamus una respuesta a un mundo que parece fuera de control.

