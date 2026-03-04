Mientras los bombardeos de Estados Unidos e Israel sobre territorio iraní sacuden al mundo, resurgen con fuerza las profecías de Nostradamus. Los seguidores del vidente francés aseguran que varios de sus pasajes describieron con una precisión lo que está pasando hoy en Oriente Medio.
Las profecías de Nostradamus que anticiparon la guerra entre EEUU e Irán
Las predicciones de Nostradamus volvieron a viralizarse y generan furor: ¿habló de drones y de una "guerra de siete meses"?
El "enjambre de abejas" de Nostradamus que nadie entiende... o sí
El astrólogo, cuyo nombre real fue Michel de Nostredame, plasmó cerca de 1.000 poemas proféticos en su obra Les Propheties. Los versos, intencionalmente crípticos y escritos en una mezcla de francés y latín, se prestan a múltiples interpretaciones.
Uno de los pasajes que más revuelo generó es el Cuarteto I:26: "El gran enjambre de abejas se levantará… por la noche la emboscada…". Para muchos intérpretes modernos, la imagen de "abejas zumbadoras" atacando de noche es una descripción casi literal de los enjambres de drones que Irán y EEUU desplegaron en el conflicto actual.
La guerra con drones se convirtió en una de las marcas del combate moderno: silenciosa, nocturna y devastadora. Casualidad o no, el paralelismo inquieta.
"Siete meses de gran guerra": ¿una advertencia con fecha?
Otra profecía advierte: "Siete meses de gran guerra, gente muerta por el mal". Los creyentes sugieren que podría señalar la duración del conflicto en Irán, donde más de 1.000 personas perdieron la vida desde que comenzaron los ataques tras el asesinato del Ayatolá Ali Khamenei.
Los historiadores advierten que las cuartetas son vagas por diseño. Pero eso no frena el furor popular: cada vez más personas buscan en los versos de Nostradamus una respuesta a un mundo que parece fuera de control.
