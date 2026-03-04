La verdad sobre el acoso ilegal por cobrar deudas: Cómo evitarlo

Si el teléfono no te para de sonar por deudas que tenés, si te mandan mensajes por WhatsApp amenazándote con un embargo de hasta las macetas o si llaman a tu tía o a tu trabajo para avisar que debés dos cuotas de un electrodoméstico, poné un freno. No sos un delincuente, sos una víctima de un sistema que se cree dueño de tu tranquilidad.
En nuestro país, el hostigamiento por deudas se volvió un deporte nacional, pero las empresas se están olvidando de un detalle, la ley no permite que te basureen o te acosen por un saldo impago. Porque el hecho que te llamen todo el tiempo al punto que tu teléfono marque el número por spam, o que pongan el número en privado para que no los denuncies, es acoso.
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) ya se puso en marcha. Hay un estallido de denuncias contra estudios jurídicos y agencias de cobro que operan en las sombras de la legalidad, usando el miedo como herramienta de marketing. La realidad es que tener un atraso financiero no te quita la condición de persona ni tus derechos constitucionales.
¿Qué prácticas son ilegales al reclamar el pago de deudas hoy?
Las empresas tienen derecho a cobrar, pero no a transformarse en una patota digital. Según la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, el trato digno es innegociable. Sin embargo, el "modus operandi" actual es el apriete con comunicaciones a deshoras, llamados al lugar de trabajo para que pases vergüenza frente a tus jefes o contactos directos con familiares que nada tienen que ver con el asunto.
Y cuidado también con este dato porque simular que hay un juicio en marcha, mandar cartas con sellos truchos que parecen judiciales o amenazar con el secuestro de bienes sin que exista una orden de un juez es, lisa y llanamente, un engaño. Esas "advertencias" de denuncias penales por una deuda civil son un verso para que salgas corriendo a pagar bajo presión. La información que te den debe ser clara, detallada y con el desglose exacto de los intereses, si no te explican de dónde sale el número, están en falta.
¿Cómo podés frenar el hostigamiento sistemático por deudas viejas?
Primero, mantené la calma. No te dejes llevar por el tono prepotente de un operador que lee un guion. La herramienta principal que tenés a mano es la denuncia ante la OMIC o Defensa del Consumidor. Si te llaman más de lo razonable, podés invocar el artículo 8 bis de la ley, que prohíbe conductas que coloquen al consumidor en situaciones vergonzantes o vejatorias.
Otra ficha clave es el Registro Nacional "No Llame". Aunque nació para la publicidad, sirve de respaldo para demostrar que no diste permiso para ser acosado. Además, es recomendable que documentes todo con capturas de pantalla, grabaciones de llamados y correos electrónicos. Ese material es oro y te va a respaldar a la hora de meter un reclamo formal. Recordá que una gestión de cobro no es un interrogatorio policial, tenés derecho a cortar y exigir que se comuniquen por las vías legales correspondientes.
¿Qué derechos tenés frente a las empresas que compran deudas ajenas?
Una empresa le vende tu "paquete" a otra y de repente te llama alguien que no conocés a pedirte plata por algo de hace diez años. Acá es donde muchos caen por ignorancia. Muchas de estas deudas ya prescribieron, pero los estudios las siguen reclamando para ver quién pica.
Tener una deuda no te convierte en un ciudadano de segunda. El respeto a tu privacidad y a tu paz mental está por encima de cualquier saldo en rojo. Las empresas saben que si vas a la justicia, pierden, por eso prefieren el hostigamiento telefónico. Es hora de que el consumidor se plante y diga "basta".
