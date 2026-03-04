La verdad sobre el acoso ilegal por cobrar deudas: Cómo evitarlo

¿Cómo podés frenar el hostigamiento sistemático por deudas viejas?

Primero, mantené la calma. No te dejes llevar por el tono prepotente de un operador que lee un guion. La herramienta principal que tenés a mano es la denuncia ante la OMIC o Defensa del Consumidor. Si te llaman más de lo razonable, podés invocar el artículo 8 bis de la ley, que prohíbe conductas que coloquen al consumidor en situaciones vergonzantes o vejatorias.

Otra ficha clave es el Registro Nacional "No Llame". Aunque nació para la publicidad, sirve de respaldo para demostrar que no diste permiso para ser acosado. Además, es recomendable que documentes todo con capturas de pantalla, grabaciones de llamados y correos electrónicos. Ese material es oro y te va a respaldar a la hora de meter un reclamo formal. Recordá que una gestión de cobro no es un interrogatorio policial, tenés derecho a cortar y exigir que se comuniquen por las vías legales correspondientes.

¿Qué derechos tenés frente a las empresas que compran deudas ajenas?

Una empresa le vende tu "paquete" a otra y de repente te llama alguien que no conocés a pedirte plata por algo de hace diez años. Acá es donde muchos caen por ignorancia. Muchas de estas deudas ya prescribieron, pero los estudios las siguen reclamando para ver quién pica.

Tener una deuda no te convierte en un ciudadano de segunda. El respeto a tu privacidad y a tu paz mental está por encima de cualquier saldo en rojo. Las empresas saben que si vas a la justicia, pierden, por eso prefieren el hostigamiento telefónico. Es hora de que el consumidor se plante y diga "basta".

