De árbol a milanesa: La madera que causa furor por ser comestible

El árbol en cuestión, cuyo nombre científico es Jacaratia spinosa, ostenta el título de ser el único árbol del mundo con madera 100% comestible. Y no es que "se puede comer con esfuerzo" como cuando tu abuela insistía con el guiso que quedó tres días en la heladera. No. Este ejemplar nativo de la selva misionera no posee celulosa y encima tiene un 90% de humedad. El resultado es una materia prima que, lejos de mandarte al médico, te aporta fibra, minerales y una textura que, según quienes ya la probaron, no tiene nada que envidiarle a la carne.
Y acá viene la parte que más descoloca: dicen que se puede comer en filete, que la podés ahumar o brasear, y que el resultado final se parece —en boca— a un carré de cerdo.
Con esa materia prima, emprendedores de El Dorado ya están produciendo lo que ellos mismos llaman delicatessen: alfajores, bombones, mermeladas, tablas confitadas y hasta budín. En Instagram, la cuenta yacaratiadelicatessen1 lo muestra con lujo de detalles: albóndigas de madera, milanesas y una variedad de recetas que hacen repensar todo lo que creías saber sobre cocina.
La madera comestible que explotó en redes
Pero claro, esto es Argentina. Y en Argentina, cuando algo llega a las redes, los comentarios valen tanto como la noticia. En X, la cuenta @porqueTTarg publicó un video sobre el tema con una sola palabra como título: "Madera". La descripción fue simple: "estos argentinos que descubrieron la única madera comestible en el mundo". Lo que vino después fue un festival de ingenio nacional en estado puro.
"Los dueños de restaurantes de palermo viendo como te van a cobrar 50 lucas un pedazo de madera", disparó un usuario.
Después llegó la voz disidente, ese rol que alguien siempre ocupa en los comentarios argentinos: "Una garcha la verdad, no tiene sabor a nada. es como comer papel con azucar", sentenció @Samm19417.
Y para cerrar el podio, @AgusAcu97 aportó la reflexión más humana de todas: "El hambre que debería tener el que descubrió que se podía comer ese pedazo de madera". Porque sí, en algún momento de la historia, alguien miró un árbol y pensó "y si le doy un mordisco". Ese alguien cambió, sin saberlo, la gastronomía de la selva misionera para siempre.
Lo cierto es que el yacaratiá no es un descubrimiento de esta semana ni una tendencia pasajera de TikTok. Es parte de una biodiversidad que Misiones guarda hace siglos y que recién ahora empieza a tener la visibilidad que merece. Un recurso que combina valor nutricional con versatilidad culinaria, y que encima crece en suelo argentino, sin necesidad de importar nada ni pagarle a nadie en dólares.
No obstante, la pregunta que queda flotando es inevitable: ¿vos la probaste? ¿O la probarías?
