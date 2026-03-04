De árbol a milanesa: La madera que causa furor por ser comestible

"Los dueños de restaurantes de palermo viendo como te van a cobrar 50 lucas un pedazo de madera", disparó un usuario.

Después llegó la voz disidente, ese rol que alguien siempre ocupa en los comentarios argentinos: "Una garcha la verdad, no tiene sabor a nada. es como comer papel con azucar", sentenció @Samm19417.

Y para cerrar el podio, @AgusAcu97 aportó la reflexión más humana de todas: "El hambre que debería tener el que descubrió que se podía comer ese pedazo de madera". Porque sí, en algún momento de la historia, alguien miró un árbol y pensó "y si le doy un mordisco". Ese alguien cambió, sin saberlo, la gastronomía de la selva misionera para siempre.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porqueTTarg/status/2029159314070315284&partner=&hide_thread=false "Madera"



Por estos argentinos que descubrieron la única madera comestible en el mundo: viene de un arbol llamado Yacaratiá, que se encuentra en Misiones. pic.twitter.com/gReXfyahps — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 4, 2026 Publicación en X de @porqueTTarg.

Lo cierto es que el yacaratiá no es un descubrimiento de esta semana ni una tendencia pasajera de TikTok. Es parte de una biodiversidad que Misiones guarda hace siglos y que recién ahora empieza a tener la visibilidad que merece. Un recurso que combina valor nutricional con versatilidad culinaria, y que encima crece en suelo argentino, sin necesidad de importar nada ni pagarle a nadie en dólares.

No obstante, la pregunta que queda flotando es inevitable: ¿vos la probaste? ¿O la probarías?

-----------------------------

Más contenido en Urgente24

La estafa de la "llamada perdida" que alarma a toda Argentina

¿Griselda Siciliani pasó la página?: El hombre que vieron entrando a su edificio

La nueva decisión de ARBA que no podés ignorar si tenés un vehículo

Tensión total en TN por un comentario que se escuchó al aire: "Los docentes ven una pala y..."