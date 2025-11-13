Buenos Aires presenta una de las ferias gastronómicas italianas que más esperan los amantes del buen comer. La misma se va a llevar a cabo el próximo sábado y se esperan todo tipo de exquisiteces además de sorteos y descuentos.
PLANAZO
Buenos Aires presenta la feria gastronómica italiana: comida, descuentos y entrada gratis
Buenos Aires estará a cargo de una de las ferias gastronómicas italianas más esperadas donde habrá sorteos, descuentos y más.
Italia es un país que los argentinos queremos muchísimo por la gran inmigración que hubo en el siglo XX. Además, hoy en día ya adoptamos sus costumbres a la hora de comer y sin duda somos amantes de la pizza, el pan, el queso y hasta la focaccia.
Feria gastronómica italiana en Buenos Aires: dónde es
La Boca, específicamente la Usina del Arte, va a ser el lugar en donde se albergará la tercera edición de esta feria gastronómica. La misma será con entrada libre y gratuita y va a tener muchos descuentos en comida de primer nivel. Además habrá shows en vivo, actividades y Donato de Santis va a decir presente.
El evento va a tener lugar el próximo sábado 15 de noviembre desde las 12 hasta las 18 y es justamente en el marco de la Semana de la Cocina Italiana en el Mundo. Vas a poder encontrar pizza, focaccia, helado, quesos, pan y muchísimo más. Sabores que sin duda conquistan a todos.
Por si fuera poco también va a haber sorteos. Cada persona que ingrese a la feria participará en la Urna de Regalos donde podrán ganarse viajes al interior del país, noches en hoteles de CABA, entradas para espectáculos teatrales y muchísimo más.
