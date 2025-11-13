Gennaro Gattuso intentará darle la clasificación a Italia para la Copa Mundial de Fútbol México, Estados Unidos y Canadá 2026 tras 12 años de ausencia pero cuestionó este jueves (13/11) el otorgamiento de cupos que entrega la Conmebol para el Mundial y el poco margen de error que hay en las Eliminatorias Europeas.
DECLARACIONES
Gennaro Gattuso, DT de Italia, explotó contra Sudamérica por los cupos para el Mundial
Gennaro Gattuso, técnico de Italia, explotó contra Sudamérica por el otorgamiento de cupos que entrega la Conmebol para el Mundial 2026: “Son cerrados”.
En la previa de los últimos dos encuentros correspondientes al Grupo I de las Eliminatorias Europeas, donde Italia marcha segunda y se encuentra en puestos de playoffs, Gattuso se lamentó porque “no es justo que en Sudamérica clasifiquen seis equipos y el séptimo juegue el repechaje, mientras acá los grupos son tan cerrados”.
Las fuertes críticas de Gennaro Gattuso al sistema de clasificación al Mundial 2026
Además, agregó: “Ver al grupo con seis equipos clasificados directamente para el Mundial me produce cierta tristeza; esa es la decepción, no la repesca”.
La declaración de Gattuso es por lo menos curiosa, ya que Europa tendrá 16 clasificados para el Mundial, mucho más que cualquier otra confederación.
El negro panorama de Italia para clasificarse al Mundial 2026
Lo cierto es que la Azzurra hace 12 años que no va a una Copa del Mundo y su clasificación directa, hoy por hoy, pende de un hilo. Integra el grupo I junto a Noruega, que va en primer lugar con 18 unidades, tres de ventaja sobre los tanos, quienes están segundos, en zona de repechaje y necesitan una combinación de resultados para terminar primeros de grupo.
Es que este jueves desde las 14.45, Italia visitará a Moldavia y debe ganar y esperar que los escandinavos caigan de local ante Estonia. En caso de que eso ocurra, la última fecha será emocionante ya que italianos y noruegos estarán empatados en puntos y jugarán por el pasaje directo al mundial en el Estadio San Siro. De lo contrario, los de Gattuso deberán recortar una diferencia de nueve goles respecto a su rival (+26 contra +10).
Cabe remarcar que el sistema de clasificación de UEFA otorga 12 cupos para los 12 líderes de cada grupo mientras que los segundos van a la repesca, a la que se le suman los mejores cuatro ubicados de la Nations League. A partir de ahí, se los ordena en cuatro zonas de cuatro integrantes y los primeros de cada una avanzarán al Mundial.
Más allá de la ampliación de pasajes para la copa del mundo, Italia continúa en una crisis deportiva. Gattuso es el tercer técnico en este proceso mundialista de la Azzurra, junto a Roberto Mancini y Luciano Spalletti. Si bien cuentan con la carta goleadora de Mateo Retegui, la derrota en junio 3-0 ante Noruega le podría salir muy cara.
La ausencia de Italia en los últimos mundiales
Italia, que es la segunda selección con más títulos del mundo junto con Alemania (4 cada una), se perdió las últimas dos ediciones de los Mundiales. En 2018 quedó eliminada ante Suecia en los playoffs, mientras que en 2022 hizo uno de los mayores papelones de su historia y cayó ante Macedonia del Norte.
Incluso en sus últimas dos participaciones mundialistas, que fueron en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, no pudo superar la fase de grupos.
Más notas de Golazo24
Leandro Paredes sueña con traer a Neymar a Boca ¿llegará la paz al Santos?
Allanaron la casa de Cristian Tarragona por una causa de abuso sexual infantil
Galatasaray liquidó a Mauro Icardi por estar "gordo" pero Verón lo traería a Estudiantes
Polémica en Boca: Insólito lo de TyC Sports y ESPN con Claudio Úbeda
La tremenda acusación de Chiqui Tapia a los dirigentes de San Lorenzo
Fernando Espinoza fulminó y advirtió a Ricardo Caruso Lombardi: "Lo vamos a buscar a él..."