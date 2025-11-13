Gennaro Gattuso, DT de Italia, explotó contra Sudamérica por los cupos para el Mundial

Es que este jueves desde las 14.45, Italia visitará a Moldavia y debe ganar y esperar que los escandinavos caigan de local ante Estonia. En caso de que eso ocurra, la última fecha será emocionante ya que italianos y noruegos estarán empatados en puntos y jugarán por el pasaje directo al mundial en el Estadio San Siro. De lo contrario, los de Gattuso deberán recortar una diferencia de nueve goles respecto a su rival (+26 contra +10).

GENNAROGATTUSODTDEITALIAEXPLOTOCONTRASUDAMERICAPORLOSCUPOSPARAELMUNDIALFOTO3 Gennaro Gattuso, técnico de Italia, explotó contra Sudamérica por el otorgamiento de cupos que entrega la Conmebol para el Mundial 2026: “Son cerrados”.

Cabe remarcar que el sistema de clasificación de UEFA otorga 12 cupos para los 12 líderes de cada grupo mientras que los segundos van a la repesca, a la que se le suman los mejores cuatro ubicados de la Nations League. A partir de ahí, se los ordena en cuatro zonas de cuatro integrantes y los primeros de cada una avanzarán al Mundial.

Más allá de la ampliación de pasajes para la copa del mundo, Italia continúa en una crisis deportiva. Gattuso es el tercer técnico en este proceso mundialista de la Azzurra, junto a Roberto Mancini y Luciano Spalletti. Si bien cuentan con la carta goleadora de Mateo Retegui, la derrota en junio 3-0 ante Noruega le podría salir muy cara.

La ausencia de Italia en los últimos mundiales

Italia, que es la segunda selección con más títulos del mundo junto con Alemania (4 cada una), se perdió las últimas dos ediciones de los Mundiales. En 2018 quedó eliminada ante Suecia en los playoffs, mientras que en 2022 hizo uno de los mayores papelones de su historia y cayó ante Macedonia del Norte.

Incluso en sus últimas dos participaciones mundialistas, que fueron en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, no pudo superar la fase de grupos.

Más notas de Golazo24

Leandro Paredes sueña con traer a Neymar a Boca ¿llegará la paz al Santos?

Allanaron la casa de Cristian Tarragona por una causa de abuso sexual infantil

Galatasaray liquidó a Mauro Icardi por estar "gordo" pero Verón lo traería a Estudiantes

Polémica en Boca: Insólito lo de TyC Sports y ESPN con Claudio Úbeda

La tremenda acusación de Chiqui Tapia a los dirigentes de San Lorenzo

Fernando Espinoza fulminó y advirtió a Ricardo Caruso Lombardi: "Lo vamos a buscar a él..."