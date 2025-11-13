El juez mendocino, Fernando Espinoza, que estará en el VAR en el duelo entre Boca y Tigre por la última fecha del Clausura, apuntó sin pelos en la lengua contra el ex entrenador de los mil y un equipos, Ricardo Caruso Lombardi. "Si tocan a algún compañero, lo vamos a buscar a él", dijo en exclusiva con Doble Amarilla Radio.
SE PUDRIÓ EN SERIO
Fernando Espinoza fulminó y advirtió a Ricardo Caruso Lombardi: "Lo vamos a buscar a él..."
El árbitro Fernando Espinoza se convirtió en el gran caballito de guerra de la AFA en su lucha contra Ricardo Caruso Lombardi. Durísima respuesta del mendocino.
Toda esta lucha de intereses, que involucra a distintos actores como Caruso, Espinoza, Toviggino, Tapia, Andrés Ducatenzeiler, Pablo Carrozza y parte del periodismo deportivo que se preocupa por el bienestar del fútbol argentino, se originó a raíz del encuentro entre Deportivo Riestra 0-1 Independiente, el pasado lunes 10 de noviembre. Lombardi había advertido que al Rojo lo iban a perjudicar... y así fue.
El partido fue aburrido, sucedió muy poco en el Guillermo Laza, hasta que Santiago Montiel agarró la pelota con los cordones y la clavó dentro del arco de Ignacio Arce. Previo al gol, que se generó paradójicamente desde un lateral al área, una de las armas que suele aprovechar el Malevo, hubo un penal no cobrado por mano de Miguel Ángel Barbieri dentro del jardín de Arce.
Post-partido, Fernando Espinoza, que parecía tener atragantado su desquite contra el ex director técnico y hoy panelista de TN Deportivo, realizó una lapidaria declaración:
La respuesta de Ricardo Caruso Lombardi
Ricardo Caruso Lombardi recogió el guante el martes (11/11) en el programa 'Cuidemos el Fútbol', de AZZ y le contestó a Buzz Lightyear, como lo apodan algunos.
El ex DT lo trató de "caniche de Tovicochino (Pablo Toviggino)" y le dijo que "le hizo mucho daño a Banfield y a Godoy Cruz y por eso no lo dejan entrar a Mendoza".
Allí, el ex entrenador de Quilmes, entre tantos otros clubes, siguió en la misma tónica en contra del arbitraje, y, en un momento determinado, el periodista Adrián Sánchez le preguntó por que cree que personas como Andrés Ducatenzeiler (Duka) o Pablo Carrozza le pegan.
Este contestó: "Son caniches del streaming y del que maneja toda la pelotita. Son caniches de Tovicochino", respondió, haciendo referencia al tesorero de AFA y mano derecha de Claudio Chiqui Tapia.
También lo dijo a través de un video que colgó en su cuenta de Instagram:
La advertencia de Espinoza a Caruso Lombardi: "Si tocan a algún compañero, lo vamos a buscar a él"
Este miércoles (12/11), en declaraciones radiales para Doble Amarilla, Fernando Espinoza abrió el paraguas y responsabilizó de antemano a Ricardo Caruso Lombardi por todo lo que le pueda llegar a suceder a él o a algún colega en un futuro. Estruendoso testimonio.
Luego, Espinoza afirmó que es "muy libre" y defendió su integridad como juez: "Estoy investigado por tres comisiones de Ética: la de AFA y la de CONMEBOL y FIFA. Mis cuentas y mis familiares están investigados y no puedo jugar siquiera a la quiniela. Si pasa algo, cada uno cumplirá con su castigo. Yo no voy a defender a ningún colega, pero sí voy a la profesión".
Además, corrigió a Caruso Lombardi y aseguró que sigue siendo "árbitro de AFA e internacional". Dijo: "No dejé de ser internacional porque me echaron como dijo (Caruso Lombardi). Dejé la chapa de campo para tomarla y adquirirla en VAR. Proyecté mi carrera como VAR"