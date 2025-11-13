Fernando Espinoza fulminó y advirtió a Ricardo Caruso Lombardi: "Lo vamos a buscar a él..."

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1988074936653480228?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1988074936653480228%7Ctwgr%5Ee806217c5c3b9b90b83095bc004d6d8b43a80057%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fel-futbol-argentino-es-una-mugre-y-fernando-espinoza-un-hipocrita-n613079&partner=&hide_thread=false EL TREMENDO PALAZO DE ESPINOZA



Tras el encuentro entre Deportivo Riestra e Independiente, el árbitro defendió al arbitraje argentino y le pegó a Caruso Lombardi.



@EzeFernaandez pic.twitter.com/v5KGBB83lZ — TyC Sports (@TyCSports) November 11, 2025

La respuesta de Ricardo Caruso Lombardi

Ricardo Caruso Lombardi recogió el guante el martes (11/11) en el programa 'Cuidemos el Fútbol', de AZZ y le contestó a Buzz Lightyear, como lo apodan algunos.

El ex DT lo trató de "caniche de Tovicochino (Pablo Toviggino)" y le dijo que "le hizo mucho daño a Banfield y a Godoy Cruz y por eso no lo dejan entrar a Mendoza".

Allí, el ex entrenador de Quilmes, entre tantos otros clubes, siguió en la misma tónica en contra del arbitraje, y, en un momento determinado, el periodista Adrián Sánchez le preguntó por que cree que personas como Andrés Ducatenzeiler (Duka) o Pablo Carrozza le pegan.

Este contestó: "Son caniches del streaming y del que maneja toda la pelotita. Son caniches de Tovicochino", respondió, haciendo referencia al tesorero de AFA y mano derecha de Claudio Chiqui Tapia.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/azzenstream/status/1988334704907694478?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1988334704907694478%7Ctwgr%5E502663fb3af9085a809ff4753af3385dd8ed7594%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fen-pie-guerra-duka-fue-los-tapones-contra-ricardo-caruso-lombardi-y-cef-n613170&partner=&hide_thread=false —¿Por qué Carrozza y Duka te salen a pegar?



—Son caniches del streaming y del que maneja toda la pelotita.



@LombaCaruso en #CEF. pic.twitter.com/UnIkjlCg3w — AZZ (@azzenstream) November 11, 2025

También lo dijo a través de un video que colgó en su cuenta de Instagram:

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricardo Caruso Lombardi (@lombacaruso)

La advertencia de Espinoza a Caruso Lombardi: "Si tocan a algún compañero, lo vamos a buscar a él"

Este miércoles (12/11), en declaraciones radiales para Doble Amarilla, Fernando Espinoza abrió el paraguas y responsabilizó de antemano a Ricardo Caruso Lombardi por todo lo que le pueda llegar a suceder a él o a algún colega en un futuro. Estruendoso testimonio.

Cuando un tipo genera esta violencia y puede haber consecuencias, tiene que hacerse cargo. Si tocan a algún compañero mío, o a mí o un familiar, sabe que vamos directo por él. Él no está consciente que puede pasar algo en la calle Cuando un tipo genera esta violencia y puede haber consecuencias, tiene que hacerse cargo. Si tocan a algún compañero mío, o a mí o un familiar, sabe que vamos directo por él. Él no está consciente que puede pasar algo en la calle

Luego, Espinoza afirmó que es "muy libre" y defendió su integridad como juez: "Estoy investigado por tres comisiones de Ética: la de AFA y la de CONMEBOL y FIFA. Mis cuentas y mis familiares están investigados y no puedo jugar siquiera a la quiniela. Si pasa algo, cada uno cumplirá con su castigo. Yo no voy a defender a ningún colega, pero sí voy a la profesión".

image Fernando Espinoza.

Además, corrigió a Caruso Lombardi y aseguró que sigue siendo "árbitro de AFA e internacional". Dijo: "No dejé de ser internacional porque me echaron como dijo (Caruso Lombardi). Dejé la chapa de campo para tomarla y adquirirla en VAR. Proyecté mi carrera como VAR"