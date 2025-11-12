En pie de guerra: Duka fue con los tapones contra Ricardo Caruso Lombardi y CEF

CEF y Duka (Andrés Ducatenzeiler)

Este cruce, llevó a que en CEF (Cuidemos el Fútbol) de AZZ, canal de Flavio Azzaro, sacaran al aire a Ricardo Caruso Lombardi.

Allí, el ex entrenador de Quilmes siguió en la misma tónica en contra del arbitraje y en un momento determinado, el periodista Adrián Sánchez le preguntó por que cree que personas como Andrés Ducatenzeiler (Duka) o Pablo Carrozza le pegan al ex DT.

Este contestó: "Son caniches del streaming y del que maneja toda la pelotita. Son caniches de Tovicochino", respondió, haciendo referencia al tesorero de AFA.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/azzenstream/status/1988334704907694478&partner=&hide_thread=false —¿Por qué Carrozza y Duka te salen a pegar?



—Son caniches del streaming y del que maneja toda la pelotita.



@LombaCaruso en #CEF. pic.twitter.com/UnIkjlCg3w — AZZ (@azzenstream) November 11, 2025

Lejos de quedarse callado, el ex presidente de Independiente de Avellaneda, le dedicó un video en su X a Caruso y también apuntó contra CEF.

Entre otras cosas, Duka dijo: "te hicieron entrar como un gil. Pensé que eras un vago, un atorrante, un tipo de la calle. Y te hicieron entrar como al más gil de todos. Terminaste siendo un sapo, un sorete"

Luego, con cierta crítica al programa conducido por Jerónimo Torres Santoro, Duka siguió expresando su bronca : "Paka Paka te hizo entrar como un gil y dijiste cosas que no deberías decir nunca, porque no tenés códigos de nada. Te hicieron entrar unos nenitos que hacen un programa de televisión"

Por último, agregó: "¿Decir que soy caniche yo, que le hice juicio a la AFA 10 años? Forro. Que gil que sos... Cuando quieras lo aclaramos de cualquier manera que vos quieras".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/ciudadanodukaok/status/1988342955380441309&partner=&hide_thread=false TERMINASTE SIENDO EL MAS GIL DE TODOS CARUSO !!!! CAISTE EN LA TRAMPA DE UNOS PIBITOS DE PAKA PAKA …. pic.twitter.com/3DtffuOwAy — Duka (@ciudadanodukaok) November 11, 2025

