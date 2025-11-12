En pie de guerra: Duka fue con los tapones contra Ricardo Caruso Lombardi y CEF

Luego del partido entre Deportivo Riestra e Independiente, Fernando Espinoza apuntó contra Ricardo Caruso Lombardi, que suele criticar el arbitraje en TN Deportivo. Esto generó que el ex entrenador conteste en CEF (Cuidemos el Fútbol) y uno de los nombres a lo que les pegó, fue Duka (Andrés Ducatenzeiler).
Luego de la polémica con Fernando Espinoza, Ricardo Caruso Lombardi apuntó contra Duka (Andrés Ducatenzeiler) que no se quedó callado.
Luego, el ex presidente de Independiente contestó en su X y apuntó no solo contra el ex DT de Racing y San Lorenzo, sino que también arremetió contra el canal de Flavio Azzaro.
Fernando Espinoza vs Ricardo Caruso Lombardi
Una vez finalizado el encuentro entre Deportivo Riestra e Independiente, el árbitro Fernando Espinoza expresó lo siguiente en zona mixta: "Que todos sigan hablando lo que hablan del arbitraje. De este partido dijeron tantas cosas y así terminó. Espero que el idiota ese de Caruso Lombardi, que hace camaritas, se pone con el teléfono y que quiere ensuciar al fútbol argentino, que hable ahora".
Ricardo Caruso Lombardi recogió el guante y le contestó al siempre polémico árbitro. Lo trató de "caniche de Tovicochino (Pablo Toviggino)" y le dijo que "le hizo mucho daño a Banfield y a Godoy Cruz y por eso no lo dejan entrar a Mendoza."
Además, Caruso, afirmó que lo iban a echar del arbitraje a Espinoza pero este amenazó con "vomitar todo" y por ende decidieron cambiar la decisión.
CEF y Duka (Andrés Ducatenzeiler)
Este cruce, llevó a que en CEF (Cuidemos el Fútbol) de AZZ, canal de Flavio Azzaro, sacaran al aire a Ricardo Caruso Lombardi.
Allí, el ex entrenador de Quilmes siguió en la misma tónica en contra del arbitraje y en un momento determinado, el periodista Adrián Sánchez le preguntó por que cree que personas como Andrés Ducatenzeiler (Duka) o Pablo Carrozza le pegan al ex DT.
Este contestó: "Son caniches del streaming y del que maneja toda la pelotita. Son caniches de Tovicochino", respondió, haciendo referencia al tesorero de AFA.
Lejos de quedarse callado, el ex presidente de Independiente de Avellaneda, le dedicó un video en su X a Caruso y también apuntó contra CEF.
Entre otras cosas, Duka dijo: "te hicieron entrar como un gil. Pensé que eras un vago, un atorrante, un tipo de la calle. Y te hicieron entrar como al más gil de todos. Terminaste siendo un sapo, un sorete"
Luego, con cierta crítica al programa conducido por Jerónimo Torres Santoro, Duka siguió expresando su bronca : "Paka Paka te hizo entrar como un gil y dijiste cosas que no deberías decir nunca, porque no tenés códigos de nada. Te hicieron entrar unos nenitos que hacen un programa de televisión"
Por último, agregó: "¿Decir que soy caniche yo, que le hice juicio a la AFA 10 años? Forro. Que gil que sos... Cuando quieras lo aclaramos de cualquier manera que vos quieras".
