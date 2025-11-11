Sobre el futuro de Messi, Nicolás Tagliafico abrió una chance que nadie esperaba

image

¿Leo trabajando codo a codo con Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Walter Samuel? Lo cierto es que, más allá de eso, en la AFA sí lo proyectan vinculado con la Albiceleste, pero en otro rol.

Tiempo atrás, Leandro Petersen, Gerente de Marketing y Comercialización de la entidad que preside Chiqui Tapia, explicó: "No tengo duda que cuando deje de jugar va a ser el gran embajador de la AFA en el mundo".

"Yo creo que orgánicamente, sin duda que va a apoyar el proyecto. Creo que reúne todas las características que debería reunir un embajador de AFA, por lo que fue como futbolista y lo que transmitió como ser humano y como deportista, para los niños sobre todo a nivel valore", aseguró Petersen.

¿Cuál será el futuro de Leo?

+ de Golazo24