Mientras la Selección Argentina se entrena pensando en el último amistoso del año, ante Angola, Nicolás Tagliafico conversó con la prensa sobre sus sensaciones acerca del equipo y cómo se ve de cara al Mundial 2026, que podría ser el último de Lionel Messi.
FALTA MENOS
Sobre el futuro de Messi, Nicolás Tagliafico abrió una chance que nadie esperaba
Nicolás Tagliafico se refirió al retiro de Lionel Messi. ¿Qué vinculación le ve con la Selección Argentina?
El retiro de Leo Messi es un tema ya cada vez más recurrente en el debate futbolero. Con 38 años a cuestas y un físico que ha recorrido los lugares más espectaculares del deporte, el cuerpo del Diez todavía le genera dudas a su dueño. Este martes fue cuando manifestó sus interrogantes acerca de formar parte de la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo; una vez más, decidió pisar con cautela y no dar nada por sentado.
Messi, la Selección Argentina y la posibilidad de Nicolás Tagliafico
Lo cierto es que, mientras tanto, Leo renovó hace poco con el Inter Miami, donde jugará dos años más. Hasta los 40. Seguramente, su recorrido con la Selección Argentina termine antes. Si ya Qatar 2022 parecía su última carta, la conquista del título podría haberle puesto un broche al camino de Messi con la Albiceleste. Pero no: la mejor Selección Argentina de todos los tiempos, con Lionel Scaloni comandando el proceso, continúa escribiendo páginas y Leo no se lo quiere perder.
Quien se refirió a eso fue Nicolás Tagliafico. "Van 20 años ya. Es totalmente atípico. Nadie va a estar preparado. Decidirá él", dijo el defensor del Lyon en diálogo con La Red.
Luego proyectó su futuro post retiro. Y post Albiceleste. Y se animó a pensar en un escenario que, hasta ahora, quizás, a pocos se le habría ocurrido: "A lo mejor, después de ser futbolista se queda en el cuerpo técnico o haciendo algo en la Selección".
¿Leo trabajando codo a codo con Lionel Scaloni, Pablo Aimar y Walter Samuel? Lo cierto es que, más allá de eso, en la AFA sí lo proyectan vinculado con la Albiceleste, pero en otro rol.
Tiempo atrás, Leandro Petersen, Gerente de Marketing y Comercialización de la entidad que preside Chiqui Tapia, explicó: "No tengo duda que cuando deje de jugar va a ser el gran embajador de la AFA en el mundo".
"Yo creo que orgánicamente, sin duda que va a apoyar el proyecto. Creo que reúne todas las características que debería reunir un embajador de AFA, por lo que fue como futbolista y lo que transmitió como ser humano y como deportista, para los niños sobre todo a nivel valore", aseguró Petersen.
¿Cuál será el futuro de Leo?
