Messi embajador: desde AFA proyectan un puesto clave para Leo tras su retiro

Selección Argentina vs. Colombia La Selección Argentina y Colombia empataron 1 a 1 FOTO: MARIANO SANCHEZ/NA

Por suerte, y gracias al enorme y efectivo trabajo que llevó adelante Lionel Scaloni y su CT, el combinado nacional no debe lidiar con el sufrimiento que genera la ausencia de Messi. Desde ya que es un jugador irremplazable, pero la estructura colectiva que ha construido La Scaloneta permite hoy pensar en un esquema que no se resienta si el Diez no está.