Colombia fue muy molesto para la Selección Argentina y le sacó un empate en casa

2025_06_250610735-scaled.jpg Leo Messi tuvo un buen partido FOTO: MARIANO SANCHEZ/NA

El gol de Díaz, a los 24´del 1T, fue lo mejor que le pudo pasar a Colombia. No solo por ponerse en ventaja, claro, sino porque pudo cambiar su sistema de defensa, que no le estaba funcionando tanto. La presión alta que intentaba no era suficientemente asfixiante. Y, para esta Selección Argentina, nada peor que molestarla a medias.