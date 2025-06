Chile no respiró en la altura de Bolivia y se quedó afuera del Mundial 2026

image.png La Roja, sin respuestas Foto: @LaRoja

En la conferencia de prensa previa, hasta confesó que se trataba del momento más difícil de su carrera. "Esto es un desprestigio lógicamente para Chile como selección, y es un desprestigio para mi carrera también. No solamente le afecte a Chile, sino que también a mí, porque yo soy un técnico que ha tenido traspiés en su carrera deportiva, porque no en todos los lugares me ha ido bien, pero vine con una enorme expectativa a Chile. No vine para esto", decía un entrenador que percibía lo que todo el país percibía: que estaban prácticamente afuera de la próxima Copa del Mundo.