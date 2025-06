La preocupante honestidad de Ricardo Gareca que demolió esperanzas en Chile

image.png El Tigre, preocupado Foto NA: DAMIÁN DOPACIO

"Esto es un desprestigio lógicamente para Chile como selección, y es un desprestigio para mi carrera también. No solamente le afecte a Chile, sino que también a mí, porque yo soy un técnico que ha tenido traspiés en su carrera deportiva, porque no en todos los lugares me ha ido bien, pero vine con una enorme expectativa a Chile. No vine para esto", admitió el DT argentino.

"A mí lógicamente y a todos los muchachos, todos los que conformamos esta selección, nos duele y nos apena esta situación, pero hay que pelearla, luchar y en esta circunstancia hay que dar la cara, eso es lo que tratamos de hacer, haciendo el trabajo más honesto posible", añadió.

image.png A Chile todo le cuesta mucho FOTO: CONMEBOL/NA

"Es es el momento mas difícil de mi carrera pero tengo que poner la cara y acompañar a mis jugadores", sentenció.

Duras palabras del Tigre. El último bastión de esperanza chilena parece haberse derrumbado.

