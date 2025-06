Chile ya tiene al reemplazante de Ricardo Gareca si vuelve a caer ante Bolivia

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/DSportsCL/status/1930838034330918936?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1930838034330918936%7Ctwgr%5E76de5f9e5f2462425b652252cff1169e18597b8b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Furgente24.com%2Fgolazo24%2Fchile-puso-contra-las-cuerdas-gareca-debera-ganarle-bolivia-si-o-si-n603099&partner=&hide_thread=false "EL EQUIPO TUVO UNA BUENA RESPUESTA"



Ricardo Gareca analizó la actuación de la Roja en la derrota ante Argentina por las #EliminatoriasEnDSPORTS.



#DFSHAChile pic.twitter.com/2YsF05HzCC — DSPORTS Chile (@DSportsCL) June 6, 2025

De hecho, Álvarez fue consultado sobre esta posibilidad de que reemplace a Gareca pero fue tajante: “Mi estilo no es responder por escenarios ficticios, no me parece responsable opinar sobre un futuro imaginario. Estoy enfocado en el presente, tengo un contrato con la U”.