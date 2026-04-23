Chocó un avión de Aerolíneas Argentinas y otro de Latam en el aeropuerto de Chile

El comunicado de Aerolíneas Argentinas

AEROLINEASARGENTINASANUNCIOTARIFASESPECIALESPARAVIAJARABUENOSAIRESDESDEEUROPAFOTO2 Según Aerolíneas Argentinas, el impacto provocó daños en la barra estabilizadora, por lo que el avión quedó fuera de servicio.

Más tarde, Aerolíneas Argentinas identificó al avión afectado como el del vuelo AR1267 y explicó que el Boeing 737 "recibió un golpe por detrás" por parte de un avión de Latam que era trasladado hacia otra posición.

Según la compañía, el impacto provocó daños en la barra estabilizadora, por lo que el avión quedó fuera de servicio, aunque los primeros relevamientos hablaban de daños menores.

La empresa también sostuvo que "en ningún momento estuvo en juego la seguridad de los pasajeros y tripulación", ya que todos fueron desembarcados bajo protocolo.

En el mismo comunicado detalló que la mayoría de los pasajeros fue reubicada en el vuelo Sky 5008, con salida hacia Aeroparque a las 00.40, mientras que el resto pasó al vuelo AR1281, que partió de Chile este jueves por la mañana.

Qué dijo Latam

Por su parte, desde Latam también difundieron un comunicado en el que detallan que el choque generó "daños menores en una de las alas" del avión de Aerolíneas Argentinas.

"Como parte del protocolo, se procedió al desembarque de todos los pasajeros, quienes fueron reubicados en un nuevo vuelo, el cual despegó a las 00:29 horas del 23 de abril de 2026″, detallaron.

En ese sentido, agregaron: "La línea aérea activó sus protocolos de seguridad y se encuentra investigando lo ocurrido en coordinación con las autoridades correspondientes".

"LATAM Airlines Group reafirma que la seguridad es un valor intransable y que todas sus decisiones operacionales se toman resguardando este principio", cerraron.

image

Testimonio de un pasajero

El episodio también tuvo eco en el testimonio de uno de los pasajeros del vuelo de Latam a Brasil. Según reprodujo 'Radio ADN' y recogieron medios chilenos, el hombre relató que el avión "chocó con otro" cuando se encontraba en la pista de salida y advirtió que "pudo haber sido más grave" si la maniobra se producía a mayor velocidad.

Minutos antes del choque, algunos pasajeros ubicados cerca de las ventanas y la escotilla de salida ya se habían percatado de que el avión circulaba inusualmente cerca de otra aeronave, según relataron a medios chilenos.

En tanto, los pasajeros de Latam, en su mayoría de nacionalidad brasileña, expresaron su sorpresa ante el hecho, cuestionando cómo dos aeronaves equipadas con modernos indicadores de seguridad pudieron toparse de esa manera en la pista... En tanto, los pasajeros de Latam, en su mayoría de nacionalidad brasileña, expresaron su sorpresa ante el hecho, cuestionando cómo dos aeronaves equipadas con modernos indicadores de seguridad pudieron toparse de esa manera en la pista...

Tras la colisión, el servicio fue suspendido y los pasajeros debieron regresar al terminal.

El comunicado de la DGAC: "Informamos incidente ocurrido en el aeropuerto Arturo Merino Benítez, entre un avión B737 de Aerolíneas Argentinas y un avión A321 LATAM, sin lesionados. La @DGACChile realizará la investigación respectiva. Los pasajeros fueron desembarcados y serán reagendados".

Otras noticias de Urgente24

Fuertes sospechas: Maniobras con el dólar, las SIRA y el financiamiento de las campañas de Massa y Milei

3 en 1: Fernando Iglesias es ahora embajador ante Luxemburgo además de Bélgica y la UE

Parece joda: Milei le cerró la Casa Rosada a la prensa (¿no era anti censura?)

Reforma electoral en el Senado: Puntos claves que espera ganar el oficialismo