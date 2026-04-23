Fuertes sospechas: Maniobras con el dólar, las SIRA y el financiamiento de las campañas de Massa y Milei

¿Fortunas que financiaron las campañas de Massa y Javier Milei?

Según publica hoy Carlos Pagni, en el diario 'La Nación', "la declaración del excomisario de la Policía Metropolitana Carlos Smith en condición de imputado colaborador, es decir, de arrepentido", fue la que desató todo.

Smith "ofreció datos sobre un universo que era bastante conocido en el submundo de la política. Una red de financieras cercanas a los funcionarios de Economía tenía acceso al dólar oficial, casi siempre simulando operaciones de importación. Las sumas obtenidas eran después vendidas en el mercado paralelo, con diferencias que en algunos períodos superaban el 200%. Además de generar fortunas, de las que se beneficiarían, hay que suponer, los funcionarios habilitantes, contribuían a la marcha del plan económico presionando hacia abajo el precio del dólar blue".

A la vez de los negocios con los tipos de cambio, bajo el Gobierno de Fernández-Massa se siguió practicando otro: Se le habrían cobrado de manera muy regular coimas de entre el 10 y el 15% a importadores convencionales. Sobre ello, Carlos Pagni asegura que el fiscal de la causa tiene al menos, cuatro pruebas de ese tipo de sobornos, con nombres y apellidos.

En tanto, dice, "el titular de Justicia (por Mahiques) está ahora ante un desafío más exigente. Controlar las derivaciones de la causa SIRA. (...) Ese expediente es delicadísimo porque existen muchas sospechas de que parte de los caudalosos fondos que se capturaban a través de esas maniobras habrían sido destinados al financiamiento de campañas. No sólo a la de Massa. También a la de Milei. Dirigentes cercanos a Massa que, por razones obvias, se niegan a ser identificados, confiesan que “varias intendencias del conurbano siguen siendo peronistas porque sostuvimos con dinero las candidaturas libertarias, dividiendo de ese modo al electorado opositor”.

Estas versiones son salpimentadas con escenas, tal vez imaginarias, de alta tensión política. (,,,)".

Además, el periodista afirma que corren versiones de que es posible que "esas manualidades con plata hayan sido filmadas". Especulación, ¿pero si lo fue?

Sin embargo Urgente24 encuentra un error informativo en este punto de la info de Pagni: las supuestas filmaciones en un hotel de Puerto Madero no se refieren a ex Aduana sino ex Secretaría de Comercio.

Maniobras ilegales con los dólares

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Sobre las maniobras ilegales con dólares oficiales durante el mandato de Alberto Fernández, publica hoy 'Clarín', en el propio Gobierno calculan que podrían alcanzar hasta los US$1.500 millones.

El Banco Central volvió a sancionar recientemente con una multa e inhabilitación a una casa de cambio que, según investigó, realizó operaciones irregulares de este tipo por US$180 millones. Fueron compraventas realizadas durante algunos meses de 2023. Involucra a la casa de cambio Stema, nombre que no es nuevo en el esquema general que la autoridad monetaria investiga sobre maniobras con el tipo de cambio entre 2022 y 2023.

El circuito, consideran, funcionó de manera muy aceitada en esos dos años. Y coincidió con el endurecimiento paulatino de los controles cambiarios ante la escasez de reservas y el inicio del esquema de autorización de dólares para importaciones con el sistema SIRA.

Los investigadores dentro del Gobierno llegaron a calcular que, en total, este esquema llegó a involucrar entre 1400 y 1.500 millones de dólares, y de ese total, se perdió trazabilidad del 84%.

Desde el Poder Ejecutivo aseguran que, sobre el cierre del 2023, la maniobra frenó...

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