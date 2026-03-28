Sopa de letras: Javier Milei sueña con la W, Massa sueña con la U

massa milei

La U

La encuesta menciona a los protagonistas del balotaje de 2023. ¿Qué pasa con Sergio Massa?

Luego de su ventaja en la 1ra. vuelta y derrota en la 2da., Massa recibió un ataque devastador de parte de Milei (para justificar el desborde inflacionario que provocó La Libertad Avanza en diciembre 2023 cuando la legitimidad surgía de las urnas no de hundir al rival para maquillar un reacomodamiento de precios relativos / transferencia abrupta de riqueza). A la carnicería se sumó el PRO (Mauricio Macri siempre atacó a Massa desde el regreso conjunto de Davos en 2016).

Por algún motivo ni Milei ni Massa mencionaron que el éxito de 2024 de LLA fue, en parte, por la recaudación tributaria que permitió el 'obsequio' de Massa a Milei al estirar, antes de irse, la vigencia del Impuesto PAIS.

Fue explicable el 'mutis por el foro' de parte de Massa: su abultado nivel de imagen negativa le impedía ir al choque con Milei, quien gozaba de popularidad alta.

Massa se sumergió en las riñas panperonistas bonaerenses, donde sobrevivió militando en la 'no ruptura' entre los Kirchner y Axel Kicillof.

Sin embargo en 2026 los números afirman que ha bajado la imagen negativa de Massa, aumentó mucho la de Milei, y así se llega a esta novedad. La letra del abecedario que prefiere Massa es la U.

Ahora bien, entre el mal momento de Milei en 2024 y el descalabro 2026, la constante es que Kicillof es el político con mejor imagen -según Atlas Intel, ahora acompañado por Patricia Bullrich, un enigma para Milei-.

El Estado

Es evidente que hay un desencanto dominante con La Libertad Avanza y su líder.

La política económica, que para Milei es exitosa, para la mayoría de los electores es errada y con graves consecuencias sociales.

Pero, en particular, hay una revalorización del concepto de Estado, vilipendiado por liberales y neolibertarios que, sin embargo, parece que lo usufructuan a niveles de corrupción.

La destrucción del Estado que proponen, con hipocresía increíble, Milei / Federico Sturzenegger / Luis Caputo, no solo ha perdido popularidad sino credibilidad.

Vienen días de rediscusión de qué quieren los argentinos. Será interesante conocer cuáles son las ideas que impidan volver al kirchnerismo pero permitan salir del mileísmo.

El debate

En su columna para Perfil, el sociólogo Hugo Haime expresa este escenario en tránsito:

"(...) Mientras intenta reescribir el pasado, el Gobierno enfrenta su propio presente: problemas económicos persistentes y episodios éticos que ponen en duda su autoridad para reinterpretar la historia.

En lo económico, con un mercado interno paralizado, una inflación que no baja lo suficiente, el dinero que no alcanza, el crecimiento de la desocupación y del trabajo informal.

En lo moral, el 'caso Adorni', con inconsistencias patrimoniales y decisiones cuestionadas como incluir a un familiar en un viaje oficial, y el caso $Libra, que involucra al Presidente en un entramado de pagos, sociedades offshore y comunicaciones previas al lanzamiento de una criptomoneda investigada en varios países.

La multitud también le plantea a la oposición el desafío de construir una alternativa coherente y creíble frente a un gobierno que tensiona consensos básicos y nos obliga a preguntarnos cuál es el futuro que espera a las próximas generaciones."

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